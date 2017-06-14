Новокузнецкий "Металлург" подал документы на вступление в ВХЛ

Новокузнецкий "Металлург" подал все необходимые документы для вступления в ВХЛ, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим будет изменен план подготовки команды к сезону. "Кузня" принимала участие во всех девяти сезонах КХЛ с момента ее основания, но ни разу не вышла в плей-офф. По итогам минувшего чемпионата, в котором клуб стал последним в сводной таблице, было решено исключить его из КХЛ.

❗️ Все необходимые документы для вступления "Металлурга" в ВХЛ – поданы. В связи с этим будет несколько изменен план подготовки к сезону. pic.twitter.com/X9H63jTESt – Металлург Нк (@MetallurgNk) 14 июня 2017 г.