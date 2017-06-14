10:54 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Новокузнецкий "Металлург" подал документы на вступление в ВХЛ


Новокузнецкий "Металлург" подал все необходимые документы для вступления в ВХЛ, сообщает официальный Твиттер клуба. В связи с этим будет изменен план подготовки команды к сезону. "Кузня" принимала участие во всех девяти сезонах КХЛ с момента ее основания, но ни разу не вышла в плей-офф. По итогам минувшего чемпионата, в котором клуб стал последним в сводной таблице, было решено исключить его из КХЛ.

Опрос

Поддерживаете ли вы решение КХЛ исключить новокузнецкий "Металлург"?
голосовать
Материалы сюжета: КХЛ - без "Кузни"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий