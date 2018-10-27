Новокузнецкий "Металлург" обыграл "Нефтяник", "Сокол" уступил "Торосу"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий "Металлург" обыграл "Нефтяник" со счетом 1:0. В другом поединке "Сокол" уступил дома "Торосу" – 3:4.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) – "Торос" (Нефтекамск) – 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)

Голы: Баранов – 4 (Чернов), 4:33 – 0:1. Голубев – 3 (Назаров), 20:21 – 1:1. Назаров – 3 (бол., Савельев, Голубев), 37:09 – 2:1. Скориков – 1 (Бочков), 42:27 – 2:2. Чебыкин – 3 (Баранов, Чернов), 48:20 – 2:3. Чернов – 3 (Баранов, Бусаров), 52:23 – 2:4. Савельев – 4 (бол., Цыганов, Голубев), 59:50 – 3:4.

Вратари: Андрюхов (59:20 – 59:50, 59:55) – Тарасов.

Судьи: Заболотнев, Раминг.

27 октября. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Маслов – 2 (бол., Барбашев, Ердаков), 39:41.

Вратари: Хакимов – Смирягин (59:15).

Судьи: Демура, Максимов.

27 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.