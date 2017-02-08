"Нефтяник" вырвал победу над "Ижсталью", "Барс" не оказал сопротивления "Торосу"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "Нефтяник" одержал волевую победу над "Ижсталью" (2:1), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:1. В другой встрече "Торос" уверенно обыграл казанский "Барс" со счетом 3:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Ижсталь" (Ижевск) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Хабаров – 3 (бол., Боголейша, Виноградов), 25:45 – 0:1. Насыбуллин – 12 (бол., Арбузов), 32:33 – 1:1. Ядроец – 11 (бол., Арбузов, Насыбуллин), 37:20 – 2:1.

Вратари: Рейзвих – Костенко (59:23 – 59:36, 59:40).

Судьи: Гордиенко, Фатеев.

8 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Барс" (Казань) – "Торос" (Нефтекамск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Артамонов – 2 (Полозов, Другов), 2:32 – 0:1. Гордеев – 20 (бол., Черкасов, Полозов), 32:29 – 0:2. Другов – 4 (бол., Дубровский), 59:59 – 0:3.

Вратари: М. Сидоров – Литвинов.

Судьи: Голышев, Сюрдяев.

8 февраля. Казань. Дворец спорта.