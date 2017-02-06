"Нефтяник" уступил "Торосу", "Барс" переиграл "Ижсталь"

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялись очередные матчи. "Нефтяник" уступил "Торосу" (2:3), "Барс" одержал победу над "Ижсталью" в овертайме (3:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Демидов - 14 (Хапов, Гильманов), 7:24 - 1:0. Черкасов - 14 (бол., Голованов, Теряев), 8:24 - 1:1. Теряев - 4, 25:42 - 1:2. Пименов - 5 (мен.), 26:07 - 1:3. Ядроец - 11 (бол., Байкеев, Ермолаев), 49:07 - 2:3.

Вратари: Ярославлев (Рейзвих, 27:03, 59:10) - Литвинов.

Судьи: Гордиенко, Кислов.

6 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Барс" (Казань) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Васильев - 3 (Мусин, Голубев), 20:30 - 1:0. Королев - 9 (бол., Моисеев, Свиязов), 28:31 - 1:1. Свиязов - 3 (Глебов, Королев), 30:55 - 1:2. Бойко - 6 (Железнов, Лазарев), 48:24 - 2:2. Яруллин - 1 (Лазарев, Протапович), 61:02 - 3:2.

Вратари: М. Сидоров - Костенко.

Судья: Шемякин.

6 февраля. Казань. Дворец спорта.