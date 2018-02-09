"Нефтяник" уступил "Рязани", "Звезда" и "Горняк" забили 10 шайб на двоих

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Идущий на третьем месте в турнирной таблице "Нефтяник" уступил "Рязани" со счетом 3:4 (ОТ), которая занимает 22-ю строчку. В другой встрече "Звезда" и "Горняк" забросили 10 шайб на двоих, встреча завершилась победой чеховского клуба – 6:4.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ижсталь" (Ижевск) – "Буран" (Воронеж) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Мурзин – 11 (бол., Дьяченко), 8:12 – 0:1. Баженов – 8, 27:53 – 1:1. Мурзин – 12 (Дьяченко), 39:01 – 1:2. Алешин – 7 (Плотников), 39:48 – 1:3.

Вратари: Кононов (Черепенин, 40:00, 58:36 – 58:46, 58:52) – Зубарев.

Судья: Гордиенко.

9 февраля. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Рязань" (Рязань) – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Злобин – 2 (Лебедев), 11:05 – 0:1. Чиглинцев – 10 (Гильманов), 12:23 – 1:1. Иванов – 4 (бол., Седунов, Ипатов), 28:59 – 1:2. Иванов – 5, 35:45 – 1:3. Хапов – 9 (Демидов, Байкеев), 39:05 – 2:3. Хапов – 10 (бол., Адамчук), 54:17 – 3:3. Дубинин – 7 (Рукин), 60:29 – 3:4.

Вратари: Хакимов (Ярославлев, 40:00) – Денисов.

Судьи: Тихомиров, Тютнев.

9 февраля. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Саров" (Саров) – "Дизель" (Пенза) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Горбунов – 9, 39:59 – 1:0. Шураков – 6 (Тесленко, Вилков), 40:16 – 2:0. Зюзякин – 2 (Миронов, Грибов), 48:06 – 3:0.

Вратари: Тихомиров – Кислицын.

Судья: Фролов.

9 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Химик" (Воскресенск) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Марзоев – 6 (бол., Чистяков), 22:42 – 0:1. Губин – 2 (бол., Шашков, Куваев), 25:37 – 1:1. Фахрутдинов – 6 (Репин, Куликов), 39:37 – 1:2. Куваев – 12, 43:14 – 2:2. Коротеев – 10 (Свиязов, Бобров), 55:11 – 3:2.

Вратари: Синягин (55:07 – 55:11) – Перетягин (58:49).

Судьи: Смагин, Фатеев.

9 февраля. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) – "Горняк" (Учалы) – 6:4 (4:2, 0:1, 2:1)

Голы: Николишин – 13, 0:57 – 1:0. Антипов – 15 (Мясищев, Купцов), 3:30 – 2:0. Сетдиков – 21 (Протапович), 7:27 – 2:1. Купцов – 4 (Пешехонов), 9:25 – 3:1. Протапович – 7 (Цапаев), 10:02 – 3:2. Мокин – 11 (Николишин), 18:58 – 4:2. Чванчиков – 1 (Воропаев, Цапаев), 22:53 – 4:3. Арсенюк – 7 (Мингалеев), 41:27 – 4:4. Антипов – 16 (бол.), 49:54 – 5:4. Николишин – 14 (п.в., Карнаухов), 59:10 – 6:4.

Вратари: Самойлов – Фомин (58:56 – 59:10).

Судьи: Гофман, Кочетов.

9 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".