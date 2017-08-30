"Нефтяник" расторг контракт со Скабелкой

Нападающий Алексей Скабелка расторг контракт с "Нефтяником" по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 24-летний игрок подписал соглашение с клубом из Альметьевска меньше месяца назад, при этом он не провел ни одного официального матча за команду.

В то же время в "Нефтехимик" перешел форвард Денис Ляпустин.

В прошлом сезоне Скабелка провел 35 матчей за "Сибирь", набрал 4 (3+1) балла за результативность при показателе полезности "+6" и 16 минутах штрафа.