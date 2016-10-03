"Нефтяник" проиграл "Челмету" и пропустил вперед балашихинское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Нефтяник" проиграл дома "Челмету" - 3:4. В турнирной таблице действующий обладатель Кубка Братина пропустил вперед "Динамо" из Балашихи, одолевшее "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Динамо" (Балашиха) - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пилипенко - 4, 2:53 - 0:1. Коротков - 1 (Белозеров, Игнашин), 50:27 - 1:1. С. Алексеев - 2 (Пилипенко), 64:40 - 1:2.

Вратари: Горячевских - Бочаров.

"Сарыарка" (Караганда) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Могила - 1 (Завьялов), 2:33 - 0:1. Твердохлебов - 2 (Рогов), 36:07 - 1:1.

Победный буллит: Ломако.

Вратари: Гелашвили - Назаров.

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Зауралье" (Курган) - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фазылзянов - 1 (бол., Бобиков, Федотов), 9:33 - 1:0. Гарифулин - 2 (бол., Чурляев, Бобиков), 21:59 - 2:0. Петров - 1 (мен., Приданников), 40:59 - 2:1. Тымченко - 2 (бол., Загидуллин), 50:12 - 2:2.

Победный буллит: Ляпустин.

Вратари: Анаркулов - Гафиуллин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Челмет" (Челябинск) - 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Леснухин - 1 (Фахрутдинов), 10:33 - 1:0. Шипин - 1 (Мошаров), 29:14 - 1:1. Ионин - 4 (Ар. Чистяков), 31:19 - 1:2. Байкеев - 2 (бол., Сумин, Ядроец), 37:15 - 2:2. Широков - 2 (бол., Сорокин, Полещук), 38:32 - 3:2. Ионин - 5 (Шипин), 49:21 - 3:3. Ерофеев - 3 (Исаев), 50:51 - 3:4.

Вратари: Рейзвих (Жучин, 31:19, 58:14) - Сухачев.

"Саров" (Саров) - "Рубин" (Тюмень) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коннов - 2 (Дубинин, Сандер), 11:20 - 1:0. Мордвинов - 3 (бол.), 34:58 - 1:1.

Победный буллит: Каменев.

Вратари: Тихомиров - Франскевич.

"Барс" (Казань) - "Южный Урал" (Орск) - 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Ястребков - 4 (Ибрагимов, Баранов), 5:49 - 1:0. Иванов - 1 (Каравдин), 16:35 - 1:1. Иванов - 2 (Куршук, Музычко), 21:06 - 1:2. Музычко - 1 (Кремзер), 31:31 - 1:3. Марзоев - 3 (Музычко), 35:01 - 1:4. Елисеев - 2 (Кара), 48:20 - 2:4.

Вратари: Билялов (М. Сидоров, 40:00, 58:59) - Полошков.

"Рязань" - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Иванов - 2 (Кодола, Боголейша), 5:52 - 0:1. Кривченко - 1 (Чванчиков), 19:31 - 1:1. Воробьев - 2 (бол., Михайлов, Панасенко), 43:23 - 1:2. Кодола - 2 (Иванов, Князев), 56:24 - 1:3.

Вратари: Красоткин (59:52) - Кислицын.

"Буран" (Воронеж) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Голы: Голованов - 2 (бол., Теряев), 6:21 - 0:1. Теряев - 1 (бол., Голованов, Алешин), 11:07 - 0:2. Емелин - 5 (Пименов, Алешин), 12:48 - 0:3. Кучкин - 1 (бол., Гончаренко, Коротеев), 19:23 - 1:3. Тихомиров - 2 (бол., Коротеев, Кучкин), 27:33 - 2:3. Голованов - 3 (Гордеев, Бочков), 32:06 - 2:4. Пименов - 2 (Емелин), 54:39 - 2:5.

Вратари: Пантыкин (Муллин, 12:48) - Хомченко.