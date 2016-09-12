"Нефтяник" продлил победную серию до 3 матчей

"Нефтяник" на своем льду переиграл "Динамо" из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах ТХК обыграл "Ариаду", "Торпедо" в овертайме одолело "Рязань", "Ижсталь" одолела "Кристалл", "Дизель" взял верх над "Торосом".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) - "Химик" (Воскресенск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Панков - 1 (Елисеев), 3:50 - 1:0. Шашков - 1 (Орлов), 55:35 - 1:1. Шацкий - 1 (бол., Воробьев), 64:06 - 1:2.

Вратари: Билялов - Синягин.

Судьи: Свиргун, Фролов.

12 сентября. Казань. Дворец спорта.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Трубкин - 1 (бол., Билалов), 4:50 - 1:0. Гильманов - 1 (Хапов, Полещук), 6:52 - 2:0. Демидов - 4 (Гильманов), 9:47 - 3:0. Ядроец - 1 (бол., Хамидуллин, Сумин), 26:20 - 4:0.

Вратари: Рейзвих - Назаров (Ложкин, 9:47).

Судьи: Акузовский, Степучев.

12 сентября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Саров" (Саров) - "Динамо" (Балашиха) - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Голы: Демаков - 1 (Тесленко, Веряев), 14:42 - 1:0. Синелев - 1 (Петров), 20:45 - 2:0. Пилипенко - 1 (бол., А. Алексеев, Авцин), 30:54 - 2:1. Пилипенко - 2 (бол., А. Алексеев, Авцин), 34:26 - 2:2. Тесленко - 1 (бол., Швалев, Горбунов), 36:45 - 3:2. Мищенко - 1 (бол., Шураков, Ильин), 39:25 - 4:2. Авцин - 1 (бол., А. Алексеев), 53:36 - 4:3.

Вратари: Тихомиров - Бочаров (59:42).

Судья: Андрианов.

12 сентября. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Ариада-НХ" (Волжск) - ТХК (Тверь) - 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Кириллов - 1 (Репин, Шутов), 10:41 - 0:1. Потякин - 1 (Королев), 12:01 - 0:2. Ляпустин - 3 (бол., Иванов, Чурляев), 16:50 - 1:2. Сарваров - 1 (Заборников, Баев), 21:45 - 1:3. Кириллов - 2 (мен., Кудряшов), 28:42 - 1:4. Скородумов - 1, 30:49 - 1:5.

Вратари: Старостин (Анаркулов, 12:01) - Тодыков.

Судьи: Парфенов, Смагин.

12 сентября. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".

"Дизель" (Пенза) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кузьмин - 1 (Шубин, А. Тарасов), 10:06 - 1:0. Разумняк - 1 (Банников ), 12:45 - 1:1. Алешин - 1 (Гордеев, Голованов), 25:42 - 1:2. А. Тарасов - 1 (Белохвостиков), 27:59 - 2:2. Бусаров - 1 (Д. Тарасов, Думбадзе), 50:28 - 3:2.

Вратари: Мотошин - Хомченко (59:33 - 59:50).

Судьи: Лаврентьев, Петров.

12 сентября. Пенза. "Дизель Арена".

"Буран" (Воронеж) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Поляков - 1 (бол., Андрющенко, Копытин), 27:56 - 0:1. Манукян - 1 (Банашков, Ломако), 28:57 - 0:2. Кальной - 1 (Шевчук, Антонов), 34:07 - 1:2. Ломако - 1 (бол., Рогов), 45:46 - 1:3. Ломако - 2 (Воронин, Банашков), 49:44 - 1:4.

Вратари: Пантыкин - Костин.

Судьи: Гордиенко, Гофман.

12 сентября. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Кристалл" (Саратов) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Черников - 1 (Королев, Кочуров), 1:53 - 0:1. Закурин - 1 (Свинцицкий), 24:30 - 1:1. Михайлов - 1 (бол., Полюдов, Вахрушев), 46:32 - 1:2. Михайлов - 2 (бол., Полюдов, Курдюков), 50:51 - 1:3.

Вратари: Летуновский - Кислицын.

Судья: Соловьев.

12 сентября. Саратов. ЛДС "Кристалл".

"Рязань" (Рязань) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Белозеров - 3 (бол., Рыбалко, Далхейсен), 19:53 - 0:1. Юртайкин - 1, 57:53 - 1:1. Капитуров - 1 (Ибатуллин, Игнашин), 61:39 - 1:2.

Вратари: Белов - Иванов.

Судьи: Батурин, Кочетов.

12 сентября. Рязань. ДС "Олимпийский".