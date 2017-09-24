"Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне, санкт-петербургское "Динамо" разгромило "Ижсталь"

"Нефтяник" проиграл "СКА-Неве" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это поражение стало для команды из Альметьевска первым в сезоне.
В других встречах санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Ижсталь" (5:0), а "Южный Урал" забросил семь безответных шайб "Ценг Тоу" (7:0).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Нефтяник" А (Альметьевск) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Жихарев – 1 (Конозов, Рычагов), 9:56 – 1:0. М. Гимбатов – 2 (Жихарев, Ларичев), 22:56 – 2:0. Ларичев – 3 (бол., Жихарев), 47:37 – 3:0.
Вратари: Богданов – Голубев.
Судьи: Беляев, Демура.
24 сентября. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".
"Динамо" СПб (Санкт-Петербург) – "Ижсталь" (Ижевск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Назаревич – 1 (бол., Тамбиев, Берлев), 17:21 – 1:0. Кондратьев – 1 (Пухов), 27:46 – 2:0. Тамбиев – 1 (бол., Ручкин, А. Шевченко), 35:28 – 3:0. А. Шевченко – 3 (бол., Тамбиев, Берлев), 41:00 – 4:0. Карамнов – 1 (мен.), 50:56 – 5:0.
Вратари: Самонов – Долганов.
Судьи: Ермолаев, Фролов.
24 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
"Горняк" (Учалы) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Голы: Носков – 1 (Сафин, Сафронов), 5:09 – 1:0. Левитский – 1 (Ионин), 9:22 – 2:0. Ху Тяньюй – 1 (бол.), 21:38 – 2:1. Жлоба – 2 (бол., Сетдиков, Митякин), 24:16 – 3:1. Ху – 3, 30:42 – 3:2. Сафин – 1 (Носков), 46:57 – 4:2. Альшевский – 2 (Мокин, Брэдли), 50:49 – 4:3.
Вратари: Устинский – Бояршинов (Скрынник, 24:16, 58:05).
Судьи: Мальцев, Смагин.
24 сентября. Учалы. Ледовая арена "Горняк".
"Южный Урал" (Орск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы: Чистяков – 1 (Суслопаров), 4:56 – 1:0. Музычко – 2 (Куршук, Марзоев), 18:14 – 2:0. Куршук – 1 (Иванов, Репин), 30:17 – 3:0. Васильев – 1 (мен.), 35:43 – 4:0. Манушин – 1 (Сметанин, Скатов), 41:40 – 5:0. Сметанин – 3 (бол., Манушин, Кропачев), 51:19 – 6:0. Крикуненко – 1, 59:06 – 7:0.
Вратари: Серебряков (29:19 – 30:17) – Тяло (Печурский, 38:02).
Судьи: Раминг, Степучев.
24 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".
"ЦСК ВВС" (Самара) – "Саров" (Саров) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Ермаков – 1 (мен., Коннов, Балдаев), 22:24 – 0:1. Коньков – 1 (бол., Вилков, Мищенко), 36:50 – 0:2. Ковалев – 3 (мен., Таратунин, Литвяк), 49:24 – 1:2.
Вратари: Жучин (58:45 – 59:39, 59:47) – Мольков.
Судьи: Нестеров, Солнцев.
24 сентября. Самара. ЛД "Кристалл".
"Буран" (Воронеж) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кузнецов – 2 (бол., Филиппов, Шайхулов), 31:25 – 0:1. Дьяченко – 1 (Марковин), 43:35 – 1:1. Буйницкий – 2 (бол., Алексеев, Шипилов), 52:11 – 2:1. Епимахин – 1 (Абрамов, Андриянов), 52:53 – 2:2.
Победный буллит: Зарипов.
Вратари: Гайдуллин – Петров.
Судья: Мочалов.
24 сентября. Воронеж. ДС "Юбилейный".
"Рязань" – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Дубинин – 1 (Юртайкин, Репьях), 14:26 – 1:0. Голованов – 2 (Баранов, Черкасов), 36:39 – 1:1. Черкасов – 2 (Возовик, Гордеев), 38:53 – 1:2. Гиматов – 1, 58:13 – 1:3.
Вратари: Черепенин – Хомченко.
Судьи: Гордиенко, Тихомиров.
24 сентября. Рязань. ДС "Олимпийский".
"Барс" (Казань) – "Дизель" (Пенза) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Голубев.
Вратари: Подъяпольский – Назаров.
Судьи: Кочетов, Тютнев.
24 сентября. Казань. Дворец спорта.