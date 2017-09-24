"Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне, санкт-петербургское "Динамо" разгромило "Ижсталь"

"Нефтяник" проиграл "СКА-Неве" со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это поражение стало для команды из Альметьевска первым в сезоне.

В других встречах санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Ижсталь" (5:0), а "Южный Урал" забросил семь безответных шайб "Ценг Тоу" (7:0).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Нефтяник" А (Альметьевск) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Жихарев – 1 (Конозов, Рычагов), 9:56 – 1:0. М. Гимбатов – 2 (Жихарев, Ларичев), 22:56 – 2:0. Ларичев – 3 (бол., Жихарев), 47:37 – 3:0.

Вратари: Богданов – Голубев.

Судьи: Беляев, Демура.

24 сентября. Санкт-Петербург. СД "Хоккейный".

"Динамо" СПб (Санкт-Петербург) – "Ижсталь" (Ижевск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Назаревич – 1 (бол., Тамбиев, Берлев), 17:21 – 1:0. Кондратьев – 1 (Пухов), 27:46 – 2:0. Тамбиев – 1 (бол., Ручкин, А. Шевченко), 35:28 – 3:0. А. Шевченко – 3 (бол., Тамбиев, Берлев), 41:00 – 4:0. Карамнов – 1 (мен.), 50:56 – 5:0.

Вратари: Самонов – Долганов.

Судьи: Ермолаев, Фролов.

24 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Носков – 1 (Сафин, Сафронов), 5:09 – 1:0. Левитский – 1 (Ионин), 9:22 – 2:0. Ху Тяньюй – 1 (бол.), 21:38 – 2:1. Жлоба – 2 (бол., Сетдиков, Митякин), 24:16 – 3:1. Ху – 3, 30:42 – 3:2. Сафин – 1 (Носков), 46:57 – 4:2. Альшевский – 2 (Мокин, Брэдли), 50:49 – 4:3.

Вратари: Устинский – Бояршинов (Скрынник, 24:16, 58:05).

Судьи: Мальцев, Смагин.

24 сентября. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Южный Урал" (Орск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Голы: Чистяков – 1 (Суслопаров), 4:56 – 1:0. Музычко – 2 (Куршук, Марзоев), 18:14 – 2:0. Куршук – 1 (Иванов, Репин), 30:17 – 3:0. Васильев – 1 (мен.), 35:43 – 4:0. Манушин – 1 (Сметанин, Скатов), 41:40 – 5:0. Сметанин – 3 (бол., Манушин, Кропачев), 51:19 – 6:0. Крикуненко – 1, 59:06 – 7:0.

Вратари: Серебряков (29:19 – 30:17) – Тяло (Печурский, 38:02).

Судьи: Раминг, Степучев.

24 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".

"ЦСК ВВС" (Самара) – "Саров" (Саров) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Ермаков – 1 (мен., Коннов, Балдаев), 22:24 – 0:1. Коньков – 1 (бол., Вилков, Мищенко), 36:50 – 0:2. Ковалев – 3 (мен., Таратунин, Литвяк), 49:24 – 1:2.

Вратари: Жучин (58:45 – 59:39, 59:47) – Мольков.

Судьи: Нестеров, Солнцев.

24 сентября. Самара. ЛД "Кристалл".

"Буран" (Воронеж) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кузнецов – 2 (бол., Филиппов, Шайхулов), 31:25 – 0:1. Дьяченко – 1 (Марковин), 43:35 – 1:1. Буйницкий – 2 (бол., Алексеев, Шипилов), 52:11 – 2:1. Епимахин – 1 (Абрамов, Андриянов), 52:53 – 2:2.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Гайдуллин – Петров.

Судья: Мочалов.

24 сентября. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Дубинин – 1 (Юртайкин, Репьях), 14:26 – 1:0. Голованов – 2 (Баранов, Черкасов), 36:39 – 1:1. Черкасов – 2 (Возовик, Гордеев), 38:53 – 1:2. Гиматов – 1, 58:13 – 1:3.

Вратари: Черепенин – Хомченко.

Судьи: Гордиенко, Тихомиров.

24 сентября. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Барс" (Казань) – "Дизель" (Пенза) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Голубев.

Вратари: Подъяпольский – Назаров.

Судьи: Кочетов, Тютнев.

24 сентября. Казань. Дворец спорта.