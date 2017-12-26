"Нефтяник" победил "Сокол"

"Нефтяник" одолел "Сокол" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:2. Альметьевцы занимают четвертое место в турнирной таблице.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Голы: Баженов - 5 (Мнихович), 5:17 - 0:1. Краснов - 2 (мен., Мнихович, Баженов), 24:22 - 0:2. Ишмаметьев - 3 (бол., Михайлов, Юшков), 44:55 - 1:2. Юшков - 9 (Ванин), 51:21 - 2:2. Коротков - 3 (Шингареев), 54:08 - 3:2.
Вратари: Борисов - Кононов (58:35).
"Сокол" (Красноярск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Князев - 7 (бол., Камалов, Гловацкий), 11:13 - 1:0. Мансуров - 7 (Байкеев), 22:07 - 1:1. Демидов - 8 (Гильманов), 28:37 - 1:2. Остроухов - 6 (бол., Хапов, Сумин), 42:30 - 1:3. Цыганов - 6 (мен., Камалов, Лыпкань), 52:13 - 2:3.
Вратари: Андрюхов (59:52) - Ярославлев (Голубев, 20:00).
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Дизель" (Пенза) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Коротков - 5 (И.А. Иванов, Торяник), 24:58 - 1:0. Копытин - 8 (Алексеев), 58:31 - 1:1. Шин - 11 (Метальников, Рымарев), 60:38 - 2:1.
Вратари: Гаврилов - Назаров.
"Сарыарка" (Караганда) - "Саров" - 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Голы: Ломако - 8 (Тамбиев, Сарваров), 3:05 - 1:0. Иванов - 3 (Тамбиев), 26:10 - 2:0. Коньков - 8 (Шураков, Медведев), 31:21 - 2:1. Шураков - 2 (Швалев), 40:23 - 2:2. Шураков - 3, 46:36 - 2:3. Ердаков - 12 (Ломако), 50:17 - 3:3. Смуров - 5 (Смолин, Родионычев), 58:05 - 3:4.
Вратари: Костин (58:47) - Мольков.