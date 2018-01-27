"Нефтяник" победил "Горняк" и вышел на третье место в ВХЛ

"Нефтяник" обыграл "Горняк" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Альметьевска вышел на третье место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Воеводин - 9 (Демидов, Хапов), 5:54 - 0:1. Антонов - 7 (Кузнецов, Протапович), 12:24 - 1:1. Каменев - 2 (Ибрагимов), 18:12 - 1:2. Демидов - 11 (Ложкин, Сумин), 39:46 - 1:3. Гильманов - 6 (Ядроец, Насыбуллин), 39:59 - 1:4. Протапович - 6 (Сетдиков, Антонов), 55:29 - 2:4.

Вратари: Устинский - Голубев (Хакимов, 53:48).

"Южный Урал" (Орск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Куликов - 7 (бол., Фахрутдинов, Сметанин), 20:16 - 1:0. Хабаров - 9 (Шмурыгин, Кодола), 55:37 - 1:1. Куршук - 5 (Фахрутдинов), 58:11 - 2:1.

Вратари: Перетягин - Кононов (58:59).

"Буран" (Воронеж) - "Дизель" (Пенза) - 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макаров - 3 (Воробьев), 9:55 - 0:1. Марковин - 5 (Алешин), 11:00 - 1:1. Марковин - 6 (бол., Ефремов, Злобин), 13:21 - 2:1. Морозов - 5, 16:22 - 2:2. Геращенко - 3 (бол., Федосеев, Плотников), 22:28 - 3:2. Макаров - 4 (Воробьев, Думбадзе), 31:03 - 3:3. Акмальдинов - 2 (Морозов, Педан), 60:33 - 3:4.

Вратари: Заливин - Кислицын.

"Рязань" - "Саров" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Лебедев - 5 (Бондырев, Кудрявцев), 6:06.

Вратари: Денисов - Мольков (59:08).