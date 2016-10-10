"Нефтяник" победил "Дизель" и сократил отставание от лидера до 1 очка

"Нефтяник" взял верх над "Дизелем" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Альметьевцы отстают от лидирующего в таблице балашихинского "Динамо" на 1 очко. В другом поединке "Кристалл" обыграл "Барс" - 5:2 - и ушел с предпоследнего места.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" (Саратов) - "Барс" (Казань) - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Савельев - 1 (бол., Ястребков, Баранов), 12:30 - 0:1. Жилов - 2 (Свинцицкий, Полинин), 23:17 - 1:1. Карлин - 6 (Коньков), 35:22 - 2:1. Коньков - 3 (Карлин), 38:14 - 3:1. Свинцицкий - 1 (бол., Власкин, Кривоножкин), 45:19 - 4:1. Кара - 1 (бол.), 46:54 - 4:2. Дыньков - 1 (п.в.), 59:35 - 5:2.

Вратари: Летуновский - Билялов (58:14 - 59:36).

"Дизель" (Пенза) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)

Голы: Чиглинцев - 1 (Трубкин), 10:49 - 0:1. Шубин - 3, 14:03 - 1:1. Канарский - 1 (бол., Мокшанцев, Думбадзе), 30:18 - 2:1. Хапов - 3 (Полещук, Саттаров), 45:41 - 2:2. Чиглинцев - 2 (Билалов), 51:04 - 2:3. Мокшанцев - 1 (Канарский, Думбадзе), 51:31 - 3:3. Фахрутдинов - 2 (бол., Леснухин), 57:04 - 3:4.

Вратари: Мотошин (59:40) - Рейзвих.