"Нефтяник" по буллитам обыграл "Торос" в "Русской классике"

В Альметьевске на открытом воздухе состоялся матч регулярного чемпионата ВХЛ. Местный "Нефтяник" обыграл "Торос" по буллитам со счетом 3:2. ​

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьмин - 8 (Цулыгин, Скориков), 10:06 - 0:1. Мансуров - 7 (бол., Хапов), 32:32 - 1:1. Баранов - 13, 36:49 - 1:2. Мокин - 8 (бол., Я. Альшевский, Хамидуллин), 54:48 - 2:2.

Победный буллит: Мансуров.

Вратари: Смирягин - Федотов.

"Челмет" (Челябинск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Шевченко - 3 (Митрофанов), 2:07 - 0:1. Подкорытов - 6 (бол., Алексеев, Тертышный), 22:39 - 1:1. Митрофанов - 16 (бол., Аскаров, Пилипенко), 24:35 - 1:2. Рычагов - 10 (Матерухин), 37:30 - 1:3. Тридчиков - 9 (Коновалов), 50:54 - 2:3.

Вратари: Сухачев (59:17) - Шилин.

"Зауралье" (Курган) - "Рубин" (Тюмень) - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Кротиков - 7 (бол., Веревкин), 36:17 - 0:1. Исаев - 6 (Коренков), 40:07 - 1:1. Сандер - 9 (Гарифулин), 41:08 - 2:1. Коробкин - 7 (Маккаев, Авраменко), 41:20 - 3:1. Рехтин - 5 (Коротков), 59:50 - 3:2.

Вратари: Ярославлев - Тяло (Назаров, 41:08, 59:13).