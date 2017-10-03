"Нефтяник" обыграл "Южный Урал" и вышел на второе место в ВХЛ

"Нефтяник" обыграл "Южный Урал" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Альметьевска вышел на второе место в таблице, уступая только "Динамо" из Санкт-Петербурга.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ижсталь" (Ижевск) - "Горняк" (Учалы) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Вихарев - 1 (Остроухов, Кодола), 3:59 - 1:0. Хабаров - 1 (Моисеев), 7:36 - 2:0. Никифоров - 1 (бол., Моисеев, Веревкин), 42:49 - 3:0. Феклистов - 1 (Маслюков), 45:03 - 4:0.

Вратари: Кононов - Устинский.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Южный Урал" (Орск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Куликов - 1 (бол., Скатов), 37:05 - 0:1. Сорокин - 1 (Лопачук, Насыбуллин), 52:39 - 1:1. Ядроец - 2 (Ляпустин, Курепанов), 56:22 - 2:1.

Вратари: Хакимов - Перетягин.