"Нефтяник" обыграл "Сарыарку" и сократил отставание от "СКА-Невы" и питерского "Динамо"

"Нефтяник" обыграл "Сарыарку" по буллитам в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Альметьевцы поднялись на четвертое место в таблице, отставание от "СКА-Невы" и питерского "Динамо" составляет 7 очков.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Соренсон - 3 (Кравченко, Гренц), 1:31 - 1:0. Мансуров - 3 (Виноградов), 8:43 - 1:1. Далхейсен - 1 (Соренсон), 13:08 - 2:1. Тунхузин - 2 (Игнашин), 27:48 - 3:1. Миллер - 2 (мен., п.в.), 56:32 - 4:1.

Вратари: Смирягин - Кононов (Давыдов, 27:48, 56:09 - 56:32, 57:10 - 58:12).

"Сарыарка" (Караганда) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Антоновский - 3 (Иванов, Тополь), 4:00 - 1:0. Шахворостов - 1 (Ибрагимов, Курепанов), 10:47 - 1:1. Хапов - 4 (бол., Демидов, Ермолаев), 29:32 - 1:2. Борисевич - 1 (Желнеровский), 45:16 - 2:2. Курепанов - 2 (бол., Ибрагимов), 53:55 - 2:3. Соколов - 2 (бол., Ломако, Сарваров), 55:22 - 3:3.

Победный буллит: Емец.

Вратари: Гелашвили (Костин, 9:22) - Хакимов.