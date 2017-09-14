"Нефтяник", "Ижсталь" и "Ценг Тоу" одержали победы

"Нефтяник" на своем льду обыграл "Барс" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другой встрече "КРС Хэйлунцзян" выиграл у "Бурана", "Ценг Тоу" одолел "Рязань", а "Ижсталь" взяла верх над "ЦСК ВВС".
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Буран" (Воронеж) – 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)
Голы: Инь Руди – 1 (Ху Тяньюй, Брэдли), 23:43 – 1:0. Рыбницкий – 1 (бол., Мокин), 31:16 – 2:0. Мокин – 3 (Шибаев, Васильев), 38:19 – 3:0. Шибаев – 1 (Мокин, Васильев), 39:38 – 4:0. Буйницкий – 1 (Дьяченко), 48:30 – 4:1. Банцерев – 1 (Буйницкий, Луговой), 54:35 – 4:2.
Вратари: Бояршинов – Гайдуллин (58:30).
Судьи: Метальников, Прокуратов.
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Рязань" (Рязань) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Полинин – 1 (бол., Швецов, Максимов), 23:14 – 1:0.
Вратари: Тяло – Коновалов.
Судьи: Демура, Раминг.
"Ижсталь" (Ижевск) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Д. Иванов – 1 (Веревкин), 6:42 – 1:0. Ковалев – 2 (бол., Кудрявцев, Сенников), 32:26 – 1:1. Лапин – 1 (Гатин, Вихарев), 41:52 – 2:1. Панасенко – 2 (Кочуров, Черников), 48:05 – 3:1.
Вратари: Долганов (6:11 – 6:42) – Жучин (58:16 – 58:25, 58:37 – 59:50).
Судьи: Андрианов, Сюрдяев.
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Барс" (Казань) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Курепанов – 1 (Большаков, Железнов), 3:37 – 1:0. Чиглинцев – 1 (бол., Хапов, Адамчук), 8:03 – 2:0. Ядроец – 1 (Ляпустин, Сумин), 31:08 – 3:0.
Вратари: Хакимов – Подъяпольский.
Судьи: Степучев, Томилов.