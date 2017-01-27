"Нефтяник" и "Барс" добились гостевых побед

"Нефтяник" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Зауралье" - 3:2 ОТ. В другой встрече "Барс" нанес поражение "Рубину" - 4:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Соколов - 6 (бол.), 7:47 - 1:0. Бердников - 3 (Крутиков, Каштанов), 12:10 - 1:1. Кротиков - 3 (бол., Соколов, Абметка), 16:09 - 2:1. Хапов - 12 (бол., Демидов), 38:32 - 2:2. Крутиков - 4, 60:56 - 2:3.

Вратари: Агеев - Рейзвих.

"Рубин" (Тюмень) - "Барс" (Казань) - 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)

Голы: Протапович - 10 (Чибисов), 1:05 - 0:1. Кузнецов - 4 (бол., Клопов, Зюзякин), 27:29 - 1:1. Рыбницкий - 3 (бол., Майоров, Ложкин), 39:18 - 2:1. Марин - 2, 47:07 - 2:2. Чибисов - 1 (Голубев), 52:12 - 2:3. Пайгин - 3 (бол., Чибисов, Голубев), 53:19 - 2:4. Антонов - 2 (Каменев), 59:55 - 3:4.

Вратари: Франскевич (59:55) - М. Сидоров.