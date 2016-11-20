На матч "Динамо" СПб - "СКА-Нева" пришли 9765 зрителей при вместимости арены 7000 человек

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Состоялось первое питерское дерби лиги - "СКА-Нева" победило питерское "Динамо" со счетом 4:2. Отметим, что на рибунах "Юбилейного" было 9765 человек при вместимости 7000.

Это второй результат в истории ВХЛ и новый рекорд посещаемости матчей ВХЛ на закрытых аренах. Лучший показатель по количеству болельщиков принадлежит "Русской классике" в Красноярске, когда на матч между "Соколом" и "Локомотивом" пришло 16 100 человек.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) – "Саров" (Саров) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Филонов – 6 (Федин, Огородников), 41:02 – 1:0.

Вратари: Магарилов – Тихомиров (58:21).

"Сокол" (Красноярск) – "Ариада-НХ" (Волжск) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Акиньшин – 1 (Медведев, С.А. Чистяков), 6:08 – 1:0. Бобиков – 4 (Дьяков), 13:43 – 1:1. Орлов – 1 (Кожевников, Князев), 14:14 – 2:1. Гловацкий – 6 (Кожевников, Князев), 21:45 – 3:1. Борисенков – 2 (Дьяков), 27:32 – 3:2.

Вратари: Болсуновский – Анаркулов (59:30).

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Сарыарка" (Караганда) – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Шин – 2 (бол., Тунхузин, Юшков), 24:19 – 1:0. Орлов – 2 (бол., Мищенко), 27:45 – 1:1. Ердаков – 6 (бол., Копытин), 33:37 – 1:2. Белухин – 3 (Шин), 46:12 – 2:2. Жайлауов – 6 (Белухин, Шин), 50:30 – 3:2.

Вратари: Кудрявцев – Гелашвили (58:02 – 58:12, 58:45 – 59:15).

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Волков – 3 (Орлович-Грудков, Макс. Мальцев), 1:24 – 0:1. Пластинин – 3 (бол., Дельнов), 4:18 – 1:1. Кузнецов – 2 (мен., Нечаев), 35:06 – 2:1. Милехин – 5 (Конозов, Рычагов), 39:53 – 2:2. Макс. Мальцев – 6 (мен., Орлович-Грудков), 43:48 – 2:3. Орлович-Грудков – 7 (Макс. Мальцев), 54:10 – 2:4.

Вратари: Назаров – Скрынник.