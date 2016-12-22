"Молот-Прикамье" взял верх над питерским "Динамо"

"Молот-Прикамье" нанес поражение питерскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 5:4.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 5:4 (2:2, 0:0, 3:2)
Голы: Абрамов – 8 (Андриянов, Епимахин), 2:36 – 1:0. Чувиляев – 9, 4:31 – 1:1. А. Васильев – 1 (Назаревич), 5:40 – 1:2. Филиппов – 1 (Синицын, Шайхулов), 9:59 – 2:2. Шайхулов – 4 (Филиппов), 42:28 – 3:2. Тамбиев – 4 (Шевченко), 42:56 – 3:3. Филиппов – 2 (Салахов, Бадегыев), 49:41 – 4:3. Епимахин – 7 (Попов, Синицын), 53:39 – 5:3. Карамнов – 7 (Тамбиев), 55:13 – 5:4.
Вратари: Петров – Ложкин (59:20).
Судьи: Шемякин, Юдаков.
Пермь. УДС Молот им. Лебедева .
"Спутник" (Нижний Тагил) – "Динамо" (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Ищенко – 1 (Гасников, Васильев), 9:40 – 1:0. Князев – 13 (Ар. Чистяков), 9:58 – 2:0. Бирюков – 4 (Мокин, Гиберт), 22:27 – 3:0. Сидляров – 3 (бол., Пилипенко, Ефремов), 35:58 – 3:1. Злобин – 5 (Петунин, Пилипенко), 56:23 – 3:2.
Вратари: Назаров – Бочаров (58:17 – 59:14, 59:27).
Судьи: Смагин, Ушаков.
Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .
"Торос" (Нефтекамск) – ТХК (Тверь) – 9:3 (1:1, 4:1, 4:1)
Голы: Волков – 1 (Дубровский, Алешин), 12:15 – 1:0. Шутов – 9 (Орлов), 16:30 – 1:1. Кудинов – 2 (Бондарев, Соколов), 22:56 – 1:2. Гордеев – 15 (Черкасов), 27:03 – 2:2. Голованов – 13 (Гордеев, Черкасов), 30:26 – 3:2. Емелин – 12 (Капотов), 31:07 – 4:2. Емелин – 13 (Бочков, Пименов), 36:58 – 5:2. Смуров – 9 (Буханко, Таталин), 47:27 – 5:3. Гордеев – 16 (Черкасов), 47:34 – 6:3. Голованов – 14 (Гордеев, Черкасов), 50:48 – 7:3. Разумняк – 5 (Банников), 55:36 – 8:3. Алешин – 7 (бол., Дубровский, Бочков), 56:41 – 9:3.
Вратари: Хомченко – Машковцев (Самонов, 27:03).
Судьи: Свиргун, Фатеев.
Нефтекамск. Ледовый дворец.
"Ижсталь" (Ижевск) – "Химик" (Воскресенск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: А. Иванов – 3 (Трандин), 33:09 – 1:0. Полюдов – 2 (Панасенко, Воробьев), 51:30 – 2:0. Князев – 7, 59:59 – 3:0.
Вратари: Костенко (Кислицын, 53:18) – Синягин (59:03).
Судьи: Гордиенко, Сюрдяев.
Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".