"Молот-Прикамье" победил ТХК, "Спутник" взял верх над "Химиком"

"Молот-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ победил ТХК со счетом 5:3. "Спутник" взял верх над "Химиком" - 4:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - ТХК (Тверь) - 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы: Орлов - 2 (Таталин), 7:56 - 0:1. Дубовицкий - 3 (бол., Смолин), 12:05 - 1:1. Давыдов - 1 (Бочкарев, Гурин), 19:44 - 1:2. Бочкарев - 1 (Шутов, Таталин), 31:09 - 1:3. Зарипов - 4, 31:32 - 2:3. Раенко - 6 (Ермолаев), 38:53 - 3:3. Раенко - 7, 45:27 - 4:3. Абрамов - 7, 50:05 - 5:3.

Вратари: Евдокимов (Петров, 20:00) - Самонов (Машковцев, 50:05, 57:46).

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Химик" (Воскресенск) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Бирюков - 3, 5:24 - 1:0. Кравченко - 11 (Мокин), 14:58 - 2:0. Лаврецкий - 1 (Юдов, Воробьев), 28:08 - 2:1. Князев - 12 (бол., Ар. Чистяков, Ищенко), 30:23 - 3:1. Гиберт - 2 (Щанкин), 43:13 - 4:1. Кулаков - 2, 45:02 - 4:2.

Вратари: Перевозчиков - Никитин.