"Металлург" забросил 9 шайб "КРС-ОЭРДЖИ" и возглавил таблицу ВХЛ

"Металлург" из Новокузнецка разгромил "КРС-ОЭРДЖИ" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 9:0. Это позволило "Кузне" выйти на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Голы: Медведев - 5 (Шубин), 5:05 - 1:0. Дюрягин - 4 (Швалев, Морозов), 18:48 - 2:0. Швалев - 1 (Шубин), 22:38 - 3:0. Ердаков - 2 (Капотов), 27:31 - 4:0. Морозов - 6 (Гловацкий, Капотов), 29:18 - 5:0. Шевченко - 1 (Балдаев), 29:53 - 6:0. Барбашев - 1 (бол., Шевченко, Ердаков), 50:55 - 7:0. Медведев - 6 (Земченко), 51:30 - 8:0. Ердаков - 3 (Мегалинский, Барбашев), 53:24 - 9:0.

Вратари: Хакимов - Боярчук (Лием, 27:31).

"Торос" (Нефтекамск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Чебыкин - 2 (Лукин), 11:54 - 1:0. Голованов - 3 (бол., Гиматов), 17:17 - 2:0. Кузьмин - 3 (Чернов), 19:34 - 3:0. Шакуров - 2 (Лукин, Бобылев), 21:51 - 4:0. Воронин - 1 (бол., Бусаров), 24:39 - 5:0. Дубовицкий - 1 (бол., Волков), 37:17 - 5:1. Петрищев - 1 (бол., Гиматов, Емелин), 56:27 - 6:1. Волков - 2 (Шайхулов), 57:41 - 6:2.

Вратари: Федотов - Дорожко (Доненко, 20:00, Дорожко, 24:39).

Судьи: Петров, Шемякин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Грачев - 1 (Хабаров, Никифоров), 26:40 - 0:1. Остроухов - 1 (Хапов, Адамчук), 27:11 - 1:1. Сорокин - 2 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 28:08 - 2:1. Грачев - 2 (бол., Щеголев, Хабаров), 37:11 - 2:2. Хамидуллин - 3 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 41:00 - 3:2. Насыбуллин - 3 (Ядроец, Сумин), 54:56 - 4:2.

Вратари: Смирягин - Коробов (59:08).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Зауралье" (Курган) - 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Голы: Гребенщиков - 2 (Кныжов, Сизов), 1:02 - 1:0. Марченко - 1 (бол., Мойсеев), 16:33 - 2:0. Кукштель - 3 (Гимбатов, Курбатов), 25:32 - 3:0. Гребенников - 3 (Квартальнов), 31:30 - 4:0. Коробкин - 2 (Авраменко, Ольшанский), 48:33 - 4:1. Авраменко - 1 (Коробкин), 56:25 - 4:2.

Вратари: Богданов - Ярославлев (Нечистовский, 31:30, 58:54).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Челмет" (Челябинск) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Васильев - 1 (Назаревич), 24:32 - 1:0. Шепелев - 3 (бол., Тертышный, Карпухин), 34:25 - 1:1. Тертышный - 1 (Подкорытов), 36:10 - 1:2. Барабанов - 1 (Васильев), 44:44 - 2:2.

Победный буллит: Тридчиков.

Вратари: Сапрыкин - Подскребалин.