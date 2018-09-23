"Лада" забросила 6 шайб "КРС-ОЭРДЖИ" и возглавила таблицу ВХЛ

"Лада" победила "КРС-ОЭРДЖИ" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 6:3. Тольяттинцы вышли на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - ЦСК ВВС (Самара) - 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Голы: Биткин - 1, 23:01 - 1:0. Семенов - 1 (бол., Степаненко, Манухов), 26:15 - 1:1. Угольников - 3 (Шиксатдаров), 29:52 - 1:2. Лебедев - 2 (Васильев), 31:57 - 2:2. Захарчук - 2 (бол., Тимиров, Мнихович), 35:32 - 2:3. Тимиров - 3 (Захарчук), 45:15 - 2:4. Иванов - 1 (бол., Лукин), 47:04 - 3:4. Угольников - 4 (мен., Макаров), 49:07 - 3:5. Шафигуллин - 2 (мен.), 58:52 - 3:6.

Вратари: Заливин (Янин, 45:15) - Макаров.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Лада" (Тольятти) - 3:6 (1:4, 0:1, 2:1)

Голы: Майоров - 3 (Тимирев, Чистов), 0:29 - 0:1. Тимирев - 6 (Панков), 2:51 - 0:2. Мастрюков - 3 (Озолиньш, Андрющенко), 9:01 - 0:3. Рыбницкий - 1 (Максимов), 11:29 - 1:3. Возовик - 2 (Тимирев), 14:24 - 1:4. Тимирев - 7 (Возовик), 36:44 - 1:5. Максимов - 4 (Инь Руди), 41:20 - 2:5. Мастрюков - 4 (Андрющенко, Озолиньш), 50:59 - 2:6. Сето - 2 (Крутий), 55:05 - 3:6.

Вратари: Боярчук (Дан, 11:59) - Скрынник.

"Челмет" (Челябинск) - "Сокол" (Красноярск) - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тридчиков - 2 (Шипин, Ерофеев), 27:19 - 1:0. Князев - 1 (мен.), 30:00 - 1:1.

Победный буллит: Подкорытов.

Вратари: Сухачев - Петров.

"Горняк" (Учалы) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Гловацкий - 4 (Дюрягин, Мегалинский), 10:00 - 0:1. Шубин - 2 (Бутузов), 22:05 - 0:2. Дюрягин - 3 (мен., Земченко), 25:46 - 0:3. Ивашов - 4 (бол., Сушинский, Митякин), 26:56 - 1:3. Скутар - 1 (Иванов, Коростин), 33:41 - 1:4.

Вратари: Фомин (Гайдуллин, 25:56) - Литвинов.

"Зауралье" (Курган) - "Ермак" (Ангарск) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ложкин - 1 (Михайлов, Воробьев), 0:30 - 0:1. Цыганов - 2 (бол., Глебов, Маслов), 28:32 - 1:1. Цыганов - 3, 33:20 - 2:1. Джиг - 1 (п.в., Коробкин, Гарифулин), 59:51 - 3:1.

Вратари: Ярославлев - Хомутов (59:13 - 59:51, 59:59).