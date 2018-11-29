"Лада" забросила 6 шайб "Бурану" и сохранила лидерство в ВХЛ

"Лада" победила "Буран" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 6:2. Тольяттинский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице лиги.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Барс" (Казань) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Марушев - 9 (Галимов), 0:56 - 0:1. Марзоев - 2 (Фахрутдинов, Сахаров), 6:11 - 1:1. Севанькаев - 3 (Черкасов, Сметанин), 24:55 - 2:1. Курашов - 2 (бол., Марин, Галимов), 35:42 - 2:2. Чистяков - 2 (Марченков), 64:29 - 3:2.

Вратари: Синягин - Мифтахов.

"Горняк" (Учалы) - "Дизель" (Пенза) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Барулин - 7 (Семичастнов), 3:32 - 0:1. Волков - 3 (Бельский, Москалев), 17:07 - 0:2. Сулев - 3 (Демин, Колмыков), 27:52 - 0:3. Барулин - 8 (Думбадзе), 54:27 - 0:4.

Вратари: Фомин - Фокин.

"Торос" (Нефтекамск) - "Челмет" (Челябинск) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Шадрин - 3, 22:58 - 0:1. Тертышный - 4 (Подкорытов, Жульдиков), 23:47 - 0:2. Емелин - 7 (Голованов), 48:27 - 1:2.

Вратари: Тарасов (58:36) - Подскребалин.

"Лада" (Тольятти) - "Буран" (Воронеж) - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Тимирев - 19 (бол., Тимирев, Майоров), 5:27 - 1:0. Акиньшин - 1 (Бешаров), 10:03 - 1:1. Пайгин - 2 (Скачков), 17:47 - 2:1. Озолиньш - 7 (Скачков, Метлюк), 36:01 - 3:1. Мирнов - 5 (Кольцов, Андреев), 43:15 - 3:2. Мастрюков - 10 (бол., Тимирев, Майоров), 44:22 - 4:2. Озолиньш - 8 (бол., Андрющенко), 58:41 - 5:2. Бондырев - 2 (Фатеев, Романов), 59:21 - 6:2.

Вратари: Скрынник - Хомутов (Г. Кузнецов, 44:22, 52:25 - 52:41, 52:57 - 54:32).

ЦСК ВВС (Самара) - "Рязань" - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Голы: Семенов - 2 (Набиуллин), 8:12 - 1:0. Сыромятников - 2 (Тесленко, Угольников), 15:11 - 2:0. Муравьев - 1 (А.И. Васильев, Н. Попов), 23:05 - 2:1. Авцин - 2 (Порядин, Хафизов), 23:38 - 3:1. Порядин - 1 (Авцин, Хафизов), 34:12 - 4:1. Порядин - 2 (Шафигуллин), 36:36 - 5:1. Хафизов - 2 (Порядин, Манухов), 38:46 - 6:1. Прохоров - 6 (Иванов), 43:17 - 6:2.

Вратари: Жучин - Белов.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Зауралье" (Курган) - 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коробкин - 4 (Сулимов), 6:50 - 0:1. Шиафотдинов - 3, 10:11 - 0:2. Хамидуллин - 7 (Я. Альшевский), 24:12 - 1:2. Елисеев - 6 (Теряев), 32:30 - 2:2. Сандер - 4 (бол., Коробкин, Гарифулин), 34:29 - 2:3. Елисеев - 7 (Каменев, Гильманов), 38:25 - 3:3. Я. Альшевский - 4 (бол., С. Альшевский, Мокин), 62:21 - 4:3.

Вратари: Смирягин - Ярославлев.

"Тамбов" - "Ермак" (Ангарск) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Марченко - 3 (Ногин), 8:57.

Вратари: Ложкин - Никитин (58:39).