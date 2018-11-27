"Лада" вырвала победу у "Рязани" и сохранила лидерство в ВХЛ

"Лада" обыграла "Рязань" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:2 ОТ. Благодая победе тольяттинцы остались лидерами таблицы.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Торос" (Нефтекамск) - "Зауралье" (Курган) - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Емелин - 4 (бол., Гиматов), 11:02 - 1:0. Колготин - 5, 17:00 - 1:1. Гарифулин - 2 (Ольшанский), 50:06 - 1:2. Емелин - 5 (Голованов, Бочков), 53:16 - 2:2. Голованов - 7 (бол., Гиматов), 54:48 - 3:2. Емелин - 6 (Голованов), 56:51 - 4:2.
Вратари: Тарасов - Ярославлев (59:40).
"Лада" (Тольятти) - "Рязань" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Майоров - 9 (мен., Тимирев), 27:45 - 1:0. Иванов - 12 (бол., Д.Ю. Воробьев, Мнацян), 33:04 - 1:1. Чистов - 8 (Ковалев), 38:38 - 2:1. Репьях - 3 (мен., Карпов), 45:55 - 2:2. Мастрюков - 9, 61:35 - 3:2.
Вратари: Скрынник - Шпаков.
ЦСК ВВС (Самара) - "Буран" (Воронеж) - 4:5 (2:2, 2:3, 0:0)
Голы: Петунин - 3 (Мирнов, Андреев), 11:28 - 0:1. Разумняк - 3 (Тесленко, Булатов), 12:14 - 1:1. Набиуллин - 6, 13:25 - 2:1. Казаманов - 1 (Кольцов, Андреев), 16:36 - 2:2. Хасаншин - 12, 20:45 - 2:3. Шафигуллин - 5 (Семенов, Угольников), 22:35 - 3:3. Сергеев - 3 (Белозеров, Прибыльский), 28:03 - 3:4. Шантыка - 3 (бол., Раисов, Сидляров), 34:44 - 3:5. Кутявин - 5 (Мнихович), 37:43 - 4:5.
Вратари: Скатов (Жучин, 35:48) - Г. Кузнецов (Хомутов, 22:35).
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Челмет" (Челябинск) - 5:0 (0:0, 0:0, 5:0)
Голы: С. Альшевский - 13 (бол., Мокин, Хамидуллин), 40:43 - 1:0. Ляпустин - 1 (Ястребков), 41:27 - 2:0. Елисеев - 5 (Салахов), 43:41 - 3:0. С. Альшевский - 14 (Мокин, Хамидуллин), 54:48 - 4:0. Гильманов - 2 (Хамидуллин, Елисеев), 59:40 - 5:0.
Вратари: Смирягин - Подскребалин (Угрюмов, 54:48).