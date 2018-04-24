"Лада" подала документы для участия в ВХЛ

"Лада" подала пакет документов в Федерацию хоккея России (ФХР) для участия в ВХЛ на следующий сезон. Ранее клуб был исключен из КХЛ вместе с "Югрой".

"Хоккейный клуб "Лада" предоставил в офис Федерации хоккея России пакет документов для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19. После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ будет принято решение о допуске "Лады" к участию в чемпионате", - приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы клуба.