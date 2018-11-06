"Лада" победила "Кузню", "Торос" был сильнее "Рубина"

Сегодня в ВХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Тольяттинская "Лада" на своем льду обыграла новокузнецкий "Металлург" - 4:2, "Торос" был сильнее "Рубина" - 3:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) – "Рубин" (Тюмень) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Воронин – 2 (бол., Баранов, Чернов), 14:09 – 1:0. Баранов – 7 (Рогов, Воронин), 51:16 – 2:0. Рогов – 5 (Бусаров, Баранов), 53:02 – 3:0. Чиглинцев – 5, 56:42 – 3:1.

Вратари: Федотов – Назаров (58:30).

Судьи: Цицаров, Шиханов.

6 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Цыганов – 2 (Мансуров, Ляпустин), 4:50 – 1:0. Митрофанов – 5 (бол., Шевченко), 9:43 – 1:1. Я. Альшевский – 1 (Мокин), 13:30 – 2:1. Кузнецов – 3 (Митрофанов), 51:11 – 2:2. Пилипенко – 9, 58:57 – 2:3.

Вратари: Смирягин (59:38) – Иванников.

Судьи: Прокуратов, Тютнев.

6 ноября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Лада" (Тольятти) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Майоров – 8, 6:42 – 1:0. Скачков – 4 (Озолиньш, Андрющенко), 21:36 – 2:0. Озолиньш – 5 (Постников, Пайгин), 23:19 – 3:0. Барбашев – 6 (бол., Скутар, Швалев), 45:35 – 3:1. Поляков – 3 (Маслов, Ердаков), 50:58 – 3:2. Андрющенко – 7 (п.в.), 59:44 – 4:2.

Вратари: Скрынник – Хакимов (Литвинов, 23:19, 59:21 – 59:44).

Судьи: Спирин, Степучев.

6 ноября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

ЦСК ВВС (Самара) – "Сокол" (Красноярск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Набиуллин – 5 (Бикмуллин), 13:35 – 1:0. Бикмуллин – 4 (Набиуллин), 25:29 – 2:0. Цыганов – 4 (Голубев, Берестенников), 44:35 – 2:1. Бикмуллин – 5 (бол., Угольников, Набиуллин), 57:06 – 3:1.

Вратари: Жучин – Андрюхов.

Судьи: Батурин, Томилов.

6 ноября. Самара. ЛД "Кристалл".

"Химик" (Воскресенск) – "Рязань" (Рязань) – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Репьях – 2 (Зборовский), 13:20 – 0:1. Кириллов – 5 (Анкудинов), 19:24 – 1:1. Дьяченко – 5, 26:27 – 2:1. Прохоров – 5 (Иванов, Д. Воробьев), 31:17 – 2:2. Мнацян – 1 (Иванов), 34:48 – 2:3.

Вратари: Хомченко – Шпаков.

Судьи: Голышев, Гофман.

6 ноября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) – "Буран" (Воронеж) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Зыков – 5 (Силаев, Купцов), 4:11 – 1:0. Шантыка – 1 (бол., Мирнов, Сергеев), 9:10 – 1:1. Хасаншин – 9 (бол., Мирнов, Сергеев), 23:21 – 1:2. Сергеев – 1 (бол., Раисов, Хасаншин), 41:47 – 1:3. Мирнов – 2 (Раисов, Хасаншин), 48:30 – 1:4. Беляков – 1 (бол., Мокин, Силаев), 59:40 – 2:4.

Вратари: Самойлов – Г. Кузнецов.

Судьи: Демура, Ермолаев.

6 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.​