"Лада" одержала победу над "Дизелем"

"Лада" переиграла "Дизель" (4:1) в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Также в параллельной игре "ЦСК ВВС" одержал победу над "Барсом" (4:1).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пестушко – 5 (Михеев, Кара), 11:56 – 1:0. Разумняк – 4 (Тесленко), 21:19 – 1:1. Степаненко – 12 (Мнихович), 22:00 – 1:2. Юнгов – 2 (Лудцев, Шафигуллин), 45:13 – 1:3. Разумняк – 5 (п.в., Литвяк, Пангелов-Юлдашев), 58:17 – 1:4.

Вратари: Мифтахов (57:33 – 58:17) – Скатов.

Судьи: Парфенов, Соловьев.

20 января. Казань. Дворец спорта.

"Дизель" (Пенза) – "Лада" (Тольятти) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Кудрявцев – 3 (Кизимов), 14:15 – 0:1. Сигарев – 1 (бол., Тимирев, Бердюков), 25:24 – 0:2. Романов – 3 (Фатеев), 28:17 – 0:3. Макаров – 17 (Зюзякин), 32:09 – 1:3. Фатеев – 5 (мен., Кизимов), 59:41 – 1:4.

Вратари: Фокин (57:49 – 59:41) – Скрынник.

Судьи: Беляев, Солнцев.

20 января. Пенза. "Дизель Арена".

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