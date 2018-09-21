"Лада" и "Кузня" одержали победы в ВХЛ

"Лада" на выезде обыграла "Ценг Тоу" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ - 4:3. Победы также одержали "КРС-ОЭРДЖИ", новокузнецкий "Металлург", "Челмет", "Химик", "Сокол" и "Звезда".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Лада" (Тольятти) - 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Озолиньш - 2 (мен., Возовик), 4:03 - 0:1. Кудрявцев - 1 (Бондырев), 16:27 - 0:2. Лебедев - 1 (Гайсин, Биткин), 28:29 - 1:2. Андрющенко - 3, 32:29 - 1:3. Майоров - 2 (Чистов, Метлюк), 48:35 - 1:4. Кондратьев - 1 (бол., Лукин, Еременко), 57:57 - 2:4. Давыдов - 1 (бол., Дубровин, Лукин), 58:54 - 3:4.

Вратари: Заливин (57:57 - 58:54, 59:45) - Скрынник.

Судьи: Прокуратов, Раминг.

21 сентября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Дизель" (Пенза) - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы: Луговской - 1 (Макаров), 24:01 - 0:1. Кокшаров - 1, 42:23 - 0:2. Толузаков - 2, 44:49 - 1:2. Крутий - 3 (Толузаков, Ху), 47:43 - 2:2. Максимов - 3 (Толузаков), 55:32 - 3:2.

Вратари: Боярчук - Носов.

Судьи: Демура, Шемякин.

21 сентября. Харбин. Harbin.

"Южный Урал" (Орск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Дюрягин - 2 (Бутузов, Гловацкий), 2:00 - 0:1. Балдаев - 1 (Ердаков, Морозов), 22:06 - 0:2. Медведев - 4 (Шубин, Земченко), 22:57 - 0:3. Валентенко - 3 (бол., Дорофеев), 49:18 - 1:3. Локтев - 3 (мен., п.в., Коростин), 56:18 - 1:4.

Вратари: Синягин (Перетягин, 24:11, 55:33) - Хакимов.

Судьи: Закиров, Томилов.

21 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) - "Ермак" (Ангарск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Коновалов - 1 (Мокрушев), 18:32 - 1:0. Шепелев - 2 (Тертышный, Тарасов), 39:12 - 2:0. Олонов - 1, 46:32 - 2:1. Афонасьевский - 1 (п.в., Тридчиков), 59:08 - 3:1.

Вратари: Подскребалин - Никитин (58:42 - 59:08).

Судьи: Максимов, Парфенов.

21 сентября. Челябинск. ДС "Юность".

"Горняк" (Учалы) - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Арсенюк - 1 (бол., Цапаев, Назаров), 2:33 - 1:0. Коньков - 1 (Тесленко, Мищенко), 29:00 - 1:1. Пархоменко - 1 (Шарипов, Протапович), 37:04 - 2:1. Мальцев - 2 (Закарлюкин, Крылов), 43:07 - 2:2. Чурляев - 1 (Мищенко), 62:48 - 2:3.

Вратари: Гайдуллин - Петров.

Судьи: Анашин, Мальцев.

21 сентября. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Химик" (Воскресенск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Шалагин - 1 (бол., Коренев, Губин), 2:29 - 1:0. Губин - 1 (Шутов), 35:31 - 2:0. Дьяченко - 2 (мен., Бобров), 38:09 - 3:0. Смирнов - 1 (мен., п.в.), 59:34 - 4:0.

Вратари: Хомченко - Долганов (Коробов, 38:09, 58:40).

Судьи: Андрианов, Беляев.

21 сентября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Тымченко - 3 (Васильев, Кузнецов), 15:08 - 0:1. Подлубошнов - 1 (Попугаев), 28:51 - 1:1. Ртищев - 2 (бол., Левицкий, Антипов), 32:21 - 2:1. Абрамов - 4 (бол., Дельнов, Шайхулов), 37:42 - 2:2. Ртищев - 3 (Силаев, Левицкий), 46:52 - 3:2. Ртищев - 4 (Силаев, Левицкий), 50:09 - 4:2.

Вратари: Самойлов - Дорожко0:00 - 57:06, 57:13 - 57:53, 58:19).

Судьи: Фролов, Шерер.

21 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.