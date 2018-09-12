"Кузня" забросила 6 безответных шайб "Сарову"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий "Металлург" разгромил "Саров" - 6:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Буран" (Воронеж) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зарипов - 2 (бол., Раенко, Бойко), 9:28 - 1:0. Мурзин - 2 (Сидляров, К. Макаров), 58:38 - 1:1.

Победный буллит: Сидляров.

Вратари: Никитин - Пиманкин (58:29 - 58:38).

"Сокол" (Красноярск) - "Рязань" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Прохоров - 2 (Д. Воробьев), 7:08 - 0:1. Закарлюкин - 1 (бол., Крылов), 13:12 - 1:1. Кузнецов - 1 (Лебедев), 26:24 - 1:2.

Вратари: Волков (58:09) - Кочетков.

"Металлург" (Новокузнецк) - "Саров" (Саров) - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Морозов - 2 (Ердаков, Поляков), 6:03 - 1:0. Поляков - 1 (бол., Балдаев, Морозов), 13:11 - 2:0. Локтев - 1 (Мусин), 16:42 - 3:0. Гловацкий - 1 (бол., Бутузов), 31:52 - 4:0. Медведев - 1 (Шубин, Балдаев), 33:06 - 5:0. Локтев - 2 (Коростин, Мусин), 45:48 - 6:0.

Вратари: Хакимов - Суханов.

"Торос" (Нефтекамск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Курепанов - 2 (Швецов), 0:36 - 0:1. Пименов - 1 (Бочков), 11:28 - 1:1. Кузьмин - 2 (бол., Баранов), 41:30 - 2:1. Голованов - 1 (п.в., Назаревич), 59:21 - 3:1.

Вратари: Тарасов - Янин (Заливин, 11:20, 58:06 - 59:21).

"Лада" (Тольятти) - "Горняк" (Учалы) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Щемеров - 1 (Цапаев), 39:07 - 0:1. Дубинин - 1, 43:13 - 1:1. Мастрюков - 1 (Журавлев), 44:38 - 2:1.

Вратари: Скрынник - Фомин (59:55).

ЦСК ВВС (Самара) - "Южный Урал" (Орск) - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Степаненко - 1, 3:51 - 1:0. Иванов - 2 (Черкасов), 7:32 - 1:1. Тимиров - 1 (Тесленко, Сыромятников), 9:03 - 2:1. Дорофеев - 1 (Жлоба, Чистяков), 30:11 - 2:2. Чистяков - 1 (бол., Фахрутдинов), 41:57 - 2:3.

Вратари: Жучин (59:17) - Синягин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: С. Альшевский - 1 (Теряев, Арбузов), 4:42 - 1:0. Толузаков - 1 (Воробей), 25:35 - 1:1. Воробей - 1 (бол., Сето), 29:05 - 1:2. Сорокин - 1 (бол., С. Альшевский, Я. Альшевский), 38:27 - 2:2. Хапов - 1 (Сорокин, Мингалеев), 53:46 - 3:2. Ядроец - 1 (Насыбуллин), 54:53 - 4:2.

Вратари: Смирягин (4:16 - 4:42) - Дан (59:14).

"Барс" (Казань) - "Зауралье" (Курган) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Марин - 2 (Галимов), 17:25 - 1:0. Глебов - 1 (Цыганов, Шиафотдинов), 35:47 - 1:1.

Победный буллит: Валеев.

Вратари: Мисбахов - Ярославлев.

"Дизель" (Пенза) - "Челмет" (Челябинск) - 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Зюзякин - 1 (Луговской), 20:48 - 1:0. Ерофеев - 1 (Петриков), 26:40 - 1:1. Тарасов - 1 (Ширяев, Алексеев), 28:16 - 1:2. Петриков - 1 (бол., Шипин, Ерофеев), 40:20 - 1:3. Зюзякин - 2 (бол., Макаров, Кислицын), 50:56 - 2:3. Думбадзе - 2 (Тарасов), 53:18 - 3:3. Томкин - 1 (Макаров), 64:51 - 4:3.

Вратари: Фокин - Сухачев.