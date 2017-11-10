"Кузня" разгромила ЦСК ВВС

В матче регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий "Металлург" одержал крупную победу над ЦСК ВВС – 7:0. В других встречах "Молот-Прикамье" уступил "КРС Хэйлунцзян" (2:3), "Торос" переиграл "Ценг Тоу" (3:0), "Ермак" в овертайме выиграл у "Барса" (3:2).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) – ЦСК ВВС (Самара) – 7:0 (1:0, 1:0, 5:0)
Голы: Щукин – 1, 1:31 – 1:0. Каницкий – 2 (Мусин, Бутузов), 36:57 – 2:0. Чернов – 5 (бол., Дюрягин, Скутар), 40:53 – 3:0. Локтев – 5 (Малетин), 42:41 – 4:0. Коростин – 3 (Шубин, Романцев), 45:04 – 5:0. Романцев – 2 (Коростин), 52:43 – 6:0. Мажуга – 1 (Локтев, Караваев), 53:03 – 7:0.
Вратари: Касутин (Литвинов, 52:43) – Жучин (Евдокимов, 45:04).
Судьи: Свиргун, Юдаков.
10 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Скворцов – 2 (О'Доннелл), 14:50 – 1:0. Кузнецов – 3 (Шайхулов, Филиппов), 29:10 – 1:1. Макаров – 5 (Мокин), 32:23 – 2:1. Ерохин – 5 (Епимахин, Рыжков), 33:26 – 2:2. О'Доннелл – 3 (бол., Там, Новожилов), 38:49 – 3:2.
Вратари: Скрынник – Костенко (57:57).
Судьи: Батурин, Гофман.
10 ноября.
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Торос" (Нефтекамск) – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Пименов – 2 (Гиматов, Цулыгин), 24:55 – 0:1. Денисенко – 2 (Котляревский, Карпов), 30:38 – 0:2. Лукин – 1, 38:33 – 0:3.
Вратари: Печурский (Тяло, 40:00) – Хомченко.
Судьи: Шемякин, Шиханов.
10 ноября.
"Ермак" (Ангарск) – "Барс" (Казань) – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Шинкаренко – 4 (Литвинов), 6:14 – 0:1. Галимов – 1 (Валеев, Осипов), 36:07 – 0:2. Юшков – 4 (бол., Ишмаметьев, Яковлев), 45:34 – 1:2. Коньков – 5 (Юшков), 48:14 – 2:2. Воробьев – 5 (Михайлов), 61:58 – 3:2.
Вратари: Борисов – Подъяпольский.
Судья: Петров.
10 ноября. Ангарск. "Арена Ермак".