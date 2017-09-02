"Кузня" расторгла контракты с Касутиным и Мразом

Новокузнецкий "Металлург" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контрактов с вратарем Иваном Касутиным и форвардом Бруно Мразом. Отметим, что оба игрока перешли в команду в межсезонье. Соглашения между игроками и клубом разорваны по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Касутин в прошлом сезоне выступал за "Торпедо" и "Нефтехимик". В команде из Нижнекамска голкипер принял участие в одном матче, затем перейдя в команду из Новокузнецка. Мраз, в свою очередь, играл в составе словацкого "Зволена". В 44 матчах сезона-2016/17 он набрал 36 (17+19) очков.