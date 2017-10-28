"Кузня" проиграла "Нефтянику", "СКА-Нева" обыграл "Южный Урал"

"Нефтяник" на своем льду переиграл новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Горняк", "Молот-Прикамье" выиграл у "Сокола", "СКА-Нева" одолел "Южный Урал", а "Рязань" взяла верх над "Спутником".
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Химик" (Воскресенск) – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы: Мокин – 7 (Лебедев), 8:22 – 1:0. Новожилов – 1 (бол., Лебедев), 19:23 – 2:0. Шутов – 2 (Степанов), 28:50 – 2:1. Королев – 4 (бол., Богомолов), 46:51 – 2:2. Шашков – 2, 54:45 – 2:3.
Вратари: Бояршинов (57:27 – 59:22, 59:32) – Синягин.
Судьи: Метальников, Юдаков.
"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Сокол" (Красноярск) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Жуков – 2 (Шайхулов), 0:58 – 1:0. Шайхулов – 4 (бол., Рыжков), 25:34 – 2:0. Железнов – 4 (Бондарев), 32:03 – 2:1. Харытинский – 1, 41:50 – 2:2. Ерохин – 4 (бол., Чистяков, Андриянов), 45:29 – 3:2.
Вратари: Шпаков – Андрюхов (59:49).
Судья: Спирин.
Пермь. УДС Молот им. Лебедева .
"Торос" (Нефтекамск) – "Ермак" (Ангарск) – 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Баранов – 11 (Дубровский), 3:00 – 1:0. Черкасов – 4 (Другов, Голованов), 6:18 – 2:0. Банников – 1, 11:22 – 3:0. Михайлов – 5 (мен., Севанькаев), 17:46 – 3:1. Закарлюкин – 6 (бол., Ванин, Коньков), 26:32 – 3:2.
Вратари: Кареев – Борисов (Хомутов, 11:22, 59:34).
Судья: Кислов.
Нефтекамск. Ледовый дворец.
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Металлург" (Новокузнецк) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Курепанов – 2 (Воеводин, Мисюль), 36:12 – 1:0. Курепанов – 3 (Хамидуллин), 56:21 – 2:0.
Вратари: Хакимов – Касутин.
Судьи: Свиргун, Фролов.
Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Горняк" (Учалы) – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Носков – 5 (Сафронов, Сафин), 7:11 – 0:1. Джиошвили – 8 (Бирюков, А. Шевченко), 14:00 – 1:1. Арсенюк – 4 (Сетдиков, Антонов), 19:59 – 1:2. Носков – 6 (Сафин, Сафронов), 22:09 – 1:3. Бирюков – 5 (Кудряшов, Джиошвили), 28:46 – 2:3. Назаревич – 6 (А. Шевченко), 30:44 – 3:3. Берлев – 8 (Карамнов), 45:39 – 4:3.
Вратари: Ложкин (Самонов, 20:00) – Устинский.
Судьи: Иванов, Ушаков.
Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Алтыбармакян – 5 (бол., Александров), 2:25 – 1:0. Музычко – 6 (Иванов), 28:08 – 1:1. Алтыбармакян – 6 (Володин), 40:44 – 2:1. Коренев – 4 (Мих. Мальцев), 41:01 – 3:1. Музычко – 7 (Музычко, Иванов), 55:44 – 3:2.
Вратари: Мельничук – Перетягин (59:58).
Судьи: Ермолаев, Тютнев.
Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"Буран" (Воронеж) – "Челмет" (Челябинск) – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Петунин – 2 (бол., Дьяченко, Коротеев), 7:12 – 1:0. Безруков – 5 (Шепелев), 20:50 – 1:1. Петриков – 3 (бол., Тарасов, Жульдиков), 26:28 – 1:2. Зотов – 2 (Шипилов, Белозеров), 37:20 – 2:2. Тридчиков – 4 (бол., Жульдиков), 60:50 – 2:3.
Вратари: Заливин – Сухачев.
Судья: Андрианов.
Воронеж. ДС "Юбилейный".
"Рязань" (Рязань) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Голы: Милехин – 3 (бол., Д. Воробьев, Маслов), 1:50 – 1:0. Репьях – 3 (бол., Рукин, Карпов), 11:23 – 2:0. Кожевников – 4 (бол., Щанкин, Гладун), 30:56 – 2:1. Дубинин – 2 (Репьях, Ковалев), 33:32 – 3:1. Рукин – 1 (Карпов), 40:37 – 4:1. Владимиров – 1 (Чемерикин, Костев), 45:26 – 4:2. Рукин – 2 (Карпов), 46:29 – 5:2. Ситников – 4 (Артамонов), 57:28 – 5:3.
Вратари: Черепенин – Орлов (59:15).
Судья: Смагин.
Рязань. ДС "Олимпийский".
Дополнительная информация
- Металлург Нк (хоккей)
- Молот-Прикамье
- ХК Рязань
- Спутник
- СКА-Нева
- ВХЛ
- Южный Урал
- Нефтяник Ал
- Сокол Кр
- Горняк (хоккей)
- Динамо СПб (ВХЛ)