"Кузня" проиграла "Химику", "Ермак" обыграл "Ценг Тоу"

"Ермак" обыграл "Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах новокузнецкий "Металлург" уступил "Химику", "Саров" на выезде обыграл "Челмет", "Барс" выиграл у "Южного Урала", а "Дизель" переиграл "Спутник".
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Коньков - 3 (Закарлюкин, Севанькаев), 14:13 - 1:0. Воробьев - 1 (бол., Карлин, Михайлов), 42:15 - 2:0.
Вратари: Борисов - Тяло.
Судьи: Дреев, Юдаков.
Ангарск. "Арена Ермак".
"Металлург" (Новокузнецк) - "Химик" (Воскресенск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Королев - 3 (Свиязов, Шутов), 18:55 - 0:1.
Вратари: Касутин (58:37) - Синягин.
Судья: Зибинин.
Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Сокол" (Красноярск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 5:4 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Бурмаго - 1 (Князев, Руденков), 6:14 - 1:0. Озолиньш - 3 (Семин, Андрющенко), 10:30 - 2:0. Цыганов - 2 (бол., Руденков), 13:13 - 3:0. Васильев - 6 (бол., Макаров, Мокин), 15:17 - 3:1. Макаров - 2 (бол., Рыбницкий, Мокин), 31:18 - 3:2. Макаров - 3 (Рыбницкий, Эрхардт), 38:26 - 3:3. Цыганов - 3 (Бердюков), 45:40 - 4:3. Рыбницкий - 3, 55:43 - 4:4. Железнов - 3 (мен.), 61:19 - 5:4.
Вратари: Андрюхов (Белов, 38:26) - Бояршинов (Скрынник, 10:30).
Судьи: Гофман, Кочетов.
Красноярск. МСК "Арена Север".
"Челмет" (Челябинск) - "Саров" (Саров) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Мисников - 3 (Хасаншин), 21:10 - 0:1. Мошаров - 2 (Кравцов), 46:13 - 1:1. Мищенко - 4 (Есаян, Горбунов), 59:17 - 1:2.
Вратари: Сухачев (59:27) - Тихомиров.
Судьи: Носов, Шемякин.
Челябинск. ДС "Юность".
"Южный Урал" (Орск) - "Барс" (Казань) - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы: Чибисов - 5 (Марин, Цуканов), 6:32 - 0:1. Литвинов - 1 (Шинкаренко, Марушев), 15:21 - 0:2. Харькин - 1 (бол., Васильев, Чистяков), 25:47 - 1:2. Сметанин - 5, 27:18 - 2:2. Расулов - 2 (бол., Богатов), 38:16 - 2:3. Валеев - 1 (Осипов, Елисеев), 41:53 - 2:4. Куликов - 2 (Скатов), 45:52 - 3:4.
Вратари: Перетягин (Пиманкин, 41:53, 58:48) - М. Сидоров.
Судья: Смагин.
Орск. ДС "Юбилейный".
"Горняк" (Учалы) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы: Цапаев - 1 (Антонов, Нургалиев), 0:55 - 1:0. Сетдиков - 6 (бол., Воропаев, Жлоба), 6:27 - 2:0. Сафронов - 3 (Корчемкин), 24:29 - 3:0. Сафронов - 4 (Носков), 33:19 - 4:0. Сетдиков - 7 (Арсенюк), 50:50 - 5:0. Арсенюк - 3 (мен., Сетдиков), 53:02 - 6:0. Носков - 3 (Сафин, Сафронов), 57:11 - 7:0.
Вратари: Фомин - Жучин (Евдокимов, 26:56).
Судьи: Соловьев, Черезов.
Учалы. Ледовая арена "Горняк".
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Дизель" (Пенза) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Капотов - 1 (бол., Алексеев), 10:42 - 0:1. Ищенко - 1 (Загидуллин, Щанкин), 13:27 - 1:1. Чемерикин - 1 (бол.), 22:49 - 2:1. Алексеев - 3 (Бойчук), 28:19 - 2:2. Тарасов - 3 (бол., Мироманов, Людучин), 42:52 - 2:3.
Вратари: Орлов - Назаров.
Судья: Сюрдяев.
Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .