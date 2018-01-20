"Кузня" проиграла "Ермаку"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Ермак" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" – 4:1. В других встречах "Рубин" переиграл "КРС Хэйлунцзян" (5:2), "Торпедо" было сильнее "Химика" (3:2), "Звезда" проиграла "Сарыарке" (1:2), "Ценг Тоу" уступил "Зауралью" (0:3).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пайор – 9 (Раенко, Зарипов), 2:07 – 1:0. Чернов – 14 (Медведев, Романцев), 3:34 – 1:1. Михайлов – 16 (бол., Ишмаметьев, Карлин), 14:42 – 2:1. Юшков – 11 (Горбунов), 29:15 – 3:1. Шингареев – 2, 58:16 – 4:1.

Вратари: Хомутов – Литвинов (Касутин, 54:11).

Судьи: Солнцев, Соловьев.

20 января. Ангарск. "Арена Ермак".

"Рубин" (Тюмень) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Родионов – 1 (Кравченко, Е. Иванов), 9:29 – 1:0. Е. Иванов – 8 (бол., Кравченко, Родионов), 26:59 – 2:0. Кочуров – 7 (Угольников, Мажуга), 31:45 – 3:0. Новожилов – 5 (Сето, Гарифулин), 50:08 – 3:1. Кочуров – 8, 54:36 – 4:1. Крутий – 1 (Шибаев), 57:53 – 4:2. Д. Иванов – 9 (п.в., Потякин, Ерофеев), 58:55 – 5:2.

Вратари: Назаров – Бояршинов (Лием, 35:57, 58:27 – 58:55).

Судьи: Ермолаев, Кочетов.

20 января. Тюмень. Дворец спорта.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Химик" (Воскресенск) – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Далхейсен – 6, 2:33 – 1:0. Алекс. Иванов – 1 (Милехин), 19:50 – 2:0. Богомолов – 5 (Павлюков, Шацкий), 42:34 – 2:1. Смирнов – 3 (Квартальнов, Шутов), 47:38 – 2:2. Ибатуллин – 3 (Тунхузин, Шин), 57:04 – 3:2.

Вратари: Смирягин – Синягин (59:05).

Судьи: Максимов, Ушаков.

20 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Звезда" (Чехов) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зиазов – 14 (Альшевский, Ердаков), 0:30 – 1:0. Карнаухов – 12, 17:32 – 1:1. Тамбиев – 7 (бол., Дюков, Сарваров), 55:57 – 2:1.

Вратари: Костин – Лозебников.

Судьи: Петров, Фролов.

20 января. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Зауралье" (Курган) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Железков – 5, 23:40 – 1:0. Цыганов – 9 (мен., Виксна), 50:39 – 2:0. Исаев – 6 (п.в., Виксна, Железков), 58:00 – 3:0.

Вратари: Загидулин – Печурский (57:52 – 58:00).

Судьи: Батурин, Шемякин.

20 января. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

Турнирная таблица – здесь