"Кузня" потерпела первое поражение в сезоне

Новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл китайскому "Ценг Тоу" - 1:4. Это поражение стало для "Кузни" первым в 9-ти играх сезона.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Курепанов - 4 (Гайсин, Швецов), 1:38 - 0:1. Лукин - 5 (Иванов), 31:27 - 0:2. Курепанов - 5 (мен., Гайсин), 38:14 - 0:3. Ердаков - 1 (бол., Швалев), 38:46 - 1:3. Васильев - 1 (Лебедев), 54:26 - 1:4.

Вратари: Литвинов - Гафиуллин.

Судьи: Дреев, Тютнев.

2 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сокол" (Красноярск) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Максимов - 6 (Толузаков, Инь Руди), 4:25 - 0:1. Вилков - 1 (бол., Чурляев, Коньков), 10:16 - 1:1. Толузаков - 3 (бол., Рыбницкий, Крутий), 32:58 - 1:2. Сето - 3 (бол., Инь Руди), 33:45 - 1:3. Мисников - 1 (Мальцев), 34:08 - 2:3. Мальцев - 4 (Крылов), 39:57 - 3:3.

Победный буллит: Горбунов.

Вратари: Волков (Петров, 33:45) - Дан.

Судьи: Беляев, Гофман.

2 октября. Красноярск. МСЗК "Платинум Арена Красноярск".

"Торос" (Нефтекамск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кочуров - 1, 9:43 - 0:1. Чебыкин - 1 (Рогов), 30:19 - 1:1. Скобелев - 2 (бол., Виноградов), 37:02 - 1:2. Скобелев - 3 (Арефьев, Виноградов), 38:32 - 1:3. Гареев - 1 (бол., Емелин, Петрищев), 58:55 - 2:3.

Нереализованный буллит: Баранов (Торос), 4:13 (Вратарь).

Вратари: Тарасов (Федотов, 40:00) - Коробов.

Судьи: Петров, Шемякин.

2 октября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Дельнов - 2 (бол., Абрамов, Шайхулов), 23:43 - 0:1. Мокин - 3 (Сорокин, Я. Альшевский), 27:01 - 1:1. Хамидуллин - 2 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 35:25 - 2:1. С. Альшевский - 3 (Хамидуллин, Я. Альшевский), 43:59 - 3:1. Тымченко - 4 (Дубовицкий, Шайхулов), 57:03 - 3:2.

Вратари: Смирягин - Дорожко (56:02 - 57:03, 59:14).

2 октября.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Челмет" (Челябинск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Алексеев - 1 (Мелихов, Тридчиков), 40:42 - 0:1. Орлович-Грудков - 3 (Квартальнов), 45:09 - 1:1. Тридчиков - 3, 63:33 - 1:2.

Вратари: Мельничук - Подскребалин.

Судьи: Бестужев, Мочалов.

2 октября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зауралье" (Курган) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шестаков - 2 (Петраков), 23:39 - 1:0. Цыганов - 5 (Джиг), 41:30 - 1:1. Болтанов - 1 (Коренков, Дюкарев), 60:08 - 1:2.

Вратари: Тодыков - Ярославлев.

Судьи: Соловьев, Тихомиров.

2 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".