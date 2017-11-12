"Кузня" победила "Барс", "Ценг Тоу" обыграл "Молот-Прикамье"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Чистяков - 2 (бол., Торяник, Зарипов), 7:22 - 0:1. Швецов - 6 (бол., Полинин, Крысанов), 21:59 - 1:1. Ячменев - 3 (бол., Еременко, Гиздатуллин), 23:49 - 2:1. Швецов - 7 (Попов, Елисеев), 55:20 - 3:1.
Вратари: Печурский - Костенко.
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Торос" (Нефтекамск) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лукин - 2 (бол., Гиматов), 2:59 - 0:1. Дубровский - 5 (Баранов), 10:25 - 0:2. Денисенко - 3 (п.в., Черкасов), 59:27 - 0:3.
Вратари: Бояршинов (Дан, 20:00, 59:04 - 59:27) - Хомченко.
"Горняк" (Учалы) - "Южный Урал" (Орск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Пилипенко - 6 (Сетдиков, Жлоба), 4:48 - 1:0. Дорофеев - 5 (Васильев, Чугуев), 6:29 - 1:1. Музычко - 10 (бол., Марзоев, Иванов), 32:49 - 1:2.
Вратари: Устинский - Перетягин.
"Металлург" Нк (Новокузнецк) - "Барс" (Казань) - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы: Шинкаренко - 5 (Каштанов, Лямкин), 19:47 - 0:1. Кокшаров - 3 (Чернов, Васильченко), 49:35 - 1:1. Лямкин - 4 (бол., Протапович, Расулов), 52:33 - 1:2. Дюрягин - 8 (Чернов, Скутар), 53:44 - 2:2. Романцев - 3 (Басков, Гуляев), 58:12 - 3:2.
Вратари: Литвинов - Подъяпольский (59:50).
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Челмет" (Челябинск) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Ищенко - 3 (Завьялов, Гиберт), 27:38 - 1:0. Путилов - 2 (Владимиров, Щанкин), 33:40 - 2:0. Подкорытов - 4 (бол., Никулин, Климонтов), 53:23 - 2:1. Гайсин - 4 (бол., Ситников, Рожков), 56:20 - 3:1.
Вратари: Аляпкин - Кузьмин.
"Саров" (Саров) - "Звезда" (Чехов) - 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)
Голы: Николишин - 5 (Мокин, Воронков), 13:26 - 0:1. Горбунов - 5 (Смолин), 22:12 - 1:1. Мисников - 6, 29:14 - 2:1. Николишин - 6 (Ибрагимов), 29:25 - 2:2. Крашенинников - 3 (бол., Антипов, Мясищев), 30:55 - 2:3. Смуров - 3 (Мамашев, Ряшенцев), 31:25 - 3:3. Мищенко - 7 (Мамашев), 63:43 - 4:3.
Вратари: Мольков - Лозебников.
"Дизель" (Пенза) - "Химик" В (Воскресенск) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Барулин - 6 (Груздев, Кузьмин), 7:56 - 1:0.
Вратари: Назаров - Синягин (59:14).