"Кузня" одержала 11-ю победу подряд, "Сокол" победил "Ценг Тоу"

В ВХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Новокузнецкий "Металлург" обыграл "Звезду" со счетом 4:3 и продлил победную серию до 11 матчей кряду. "Сокол" в гостях уверенно победил "Ценг Тоу" и продолжает идти в пятерке лучших в турнирной таблице чемпионата.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Сокол" (Красноярск) – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Голы: Озолиньш – 12 (Лютов, Назаров), 0:28 – 0:1. Ячменев – 13 (Швецов, Елисеев), 7:51 – 1:1. Теряев – 3 (Цыганов), 19:14 – 1:2. Руденков – 5 (Кожевников), 21:39 – 1:3. Гловацкий – 8 (бол., Камалов, Руденков), 32:27 – 1:4. Моисеев – 2 (Шиафотдинов, Лукин), 38:05 – 2:4. Гловацкий – 9 (бол., Камалов), 55:24 – 2:5. Гловацкий – 10 (мен.), 57:19 – 2:6.

Вратари: Печурский (Тяло, 32:27) – Андрюхов.

Судьи: Демура, Юдаков.

13 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Ермак" (Ангарск) – 4:5 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Воробьев – 10 (Карлин), 0:55 – 0:1. Там – 3 (бол., Сквайрз), 7:27 – 1:1. Ху Тяньюй – 2, 8:13 – 2:1. Яковлев – 4 (Дергунов, Горбунов), 17:39 – 2:2. Карлин – 6 (Фильченков, Горбунов), 31:14 – 2:3. Пайор – 8 (Дубинин, Шингареев), 35:28 – 2:4. Сето – 4 (мен., Ху), 45:12 – 3:4. Васильев – 13 (бол., Дубровин, Там), 59:59 – 4:4. Карлин – 7 (бол., Пайор, Михайлов), 61:52 – 4:5.

Вратари: Дан (56:58 – 58:35, 58:42 – 59:59) – Хомутов.

Судья: Прокуратов.

13 января. Харбин. Harbin.

"Звезда" (Чехов) – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Голы: Медведев – 6 (Чернов, Романцев), 7:12 – 0:1. Пешехонов – 13 (Купцов), 7:49 – 1:1. Мокин – 9 (Силаев), 12:03 – 2:1. Чернов – 12 (бол., Скутар, Чурляев), 16:19 – 2:2. Антипов – 12 (бол.), 21:51 – 3:2. Чернов – 13 (бол., Романцев, Скутар), 23:35 – 3:3. Дюрягин – 15 (бол., Гуляев), 32:08 – 3:4.

Вратари: Третьяк (58:44) – Литвинов.

Судьи: Мочалов, Нестеров.

13 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"ЦСК ВВС" (Самара) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Алексеев – 3 (бол., Сухих, Попов), 45:19 – 1:0.

Вратари: Жучин – Аляпкин (59:30).

Судьи: Беляев, Томилов.

13 января. Самара. ЛД "Кристалл".

"Саров" (Саров) – "Южный Урал" (Орск) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Коннов – 11 (Курбатов), 17:40 – 1:0. Фахрутдинов – 3 (Кудрин, Куликов), 29:48 – 1:1. Марзоев – 4 (бол., Гавриленко, Суслопаров), 44:14 – 1:2. Медведев – 5 (Зюзякин, Коннов), 52:01 – 2:2. Вилков – 5 (Белохвостиков, Грибов), 56:09 – 3:2.

Вратари: Мольков – Пиманкин (59:08).

Судьи: Дреев, Шиханов.

13 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Дизель" (Пенза) – "Горняк" (Учалы) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бойчук – 7 (Морозов), 11:49 – 1:0. Бойчук – 8 (Морозов, Карпов), 27:59 – 2:0. Протапович – 3 (Чванчиков, Корчемкин), 54:30 – 2:1.

Вратари: Кислицын – Устинский (59:06).

Судьи: Батурин, Гордиенко.

13 января. Пенза. "Дизель Арена".

"Барс" (Казань) – "Челмет" (Челябинск) – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Обухов – 3 (Салахов, Галеев), 11:40 – 1:0. Карпухин – 4 (Жульдиков), 35:58 – 1:1. Сошнин – 3 (Богатов, Редков), 39:53 – 2:1. Могильников – 8 (бол., Жульдиков), 48:38 – 2:2.

Победный буллит: Емец.

Вратари: Подъяпольский – Кузьмин.

Судья: Раминг.

13 января. Казань. Дворец спорта.