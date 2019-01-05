"Кузня" обыграла "Звезду", "Торос" победил "Ладу"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) - "Звезда" (Чехов) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Силаев - 8 (бол., Ермаков), 36:51 - 0:1. Гловацкий - 7 (Ердаков), 54:06 - 1:1. Барбашев - 9 (бол., Поляков, Ердаков), 57:51 - 2:1.
Вратари: Хакимов - Самойлов (58:01).
"Лада" (Тольятти) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Чернов - 12 (Дубровский), 10:36 - 0:1. Романов - 2 (Калинин, Бондырев), 23:20 - 1:1. Филатов - 1 (Воронин), 25:03 - 1:2. Панков - 3 (Рогов), 29:51 - 1:3. Рогов - 10 (Кузьмин), 41:15 - 1:4.
Вратари: Скрынник - Циркуль.
"ЦСК ВВС" (Самара) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Семенов - 3 (Гареев, Манухов), 26:18 - 1:0. Воеводин - 8 (Лебедев, Хамидуллин), 39:48 - 1:1. Угольников - 10, 54:00 - 2:1. Воеводин - 9 (Демидов, Лебедев), 57:52 - 2:2.
Победный буллит: Угольников.
Вратари: Скатов - Смирягин.