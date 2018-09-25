"Кузня" обыграла "Челмет" и вышла в лидеры ВХЛ

Новокузнецкий "Металлург" обыграл на выезде "Челмет" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:0. Команда набрала 14 очков в 7 играх и возглавляет турнирнуют таблицу чемпионата.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Крутий - 4 (Хуан Цяньи), 18:54 - 1:0. Тесленко - 1 (Хафизов), 23:22 - 1:1. Кутявин - 2 (Мнихович, Тимиров), 23:41 - 1:2. Тимиров - 4 (Кутявин, Мнихович), 27:14 - 1:3. Шиксатдаров - 1, 41:40 - 1:4.

Вратари: Дан - Макаров.

Судьи: Петров, Фролов.

25 сентября. Харбин. Harbin.

"Зауралье" (Курган) - "Сокол" (Красноярск) - 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Цыганов - 2 (Назаров), 8:57 - 0:1. Черников - 2 (Исаев, Джиг), 12:23 - 1:1. Цыганов - 3 (Назаров, Горбунов), 27:57 - 1:2. Камалов - 3, 37:46 - 1:3. Исаев - 3 (Черников), 50:10 - 2:3. Цыганов - 4 (Шиафотдинов, Колготин), 55:07 - 3:3. Черников - 3 (бол.), 60:56 - 4:3.

Нереализованный буллит: Черников (Зауралье), 19:56 (Вратарь).

Вратари: Нечистовский - Волков.

Судьи: Мисюрь, Черезов.

25 сентября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Челмет" (Челябинск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Морозов - 4 (Ердаков), 2:25 - 0:1. Шубин - 3 (Земченко), 55:58 - 0:2. Морозов - 5 (п.в., Земченко), 58:53 - 0:3.

Вратари: Сухачев (58:27 - 58:53) - Хакимов.

Судьи: Степучев, Юдаков.

25 сентября. Челябинск. ДС "Юность".