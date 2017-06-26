"Кузня" объявила о допуске к участию в ВХЛ

Новокузнецкий "Металлург" в своем официальном Твиттере объявил о своем допуске к чемпионату ВХЛ. Ожидается, что сегодня будет опубликован план подготовки команды к предстоящему сезону.

"Металлург" официально допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18. Сегодня опубликуем план предсезонной подготовки команды", – говорится в сообщении клуба.

"Кузня" принимала участие во всех девяти сезонах КХЛ с момента ее основания, но ни разу не вышла в плей-офф. По итогам минувшего чемпионата, в котором клуб стал последним в сводной таблице, было решено исключить его из КХЛ.