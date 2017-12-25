"КРС Хэйлунцзян" победил "Химик", "Ценг Тоу" уступил "Звезде"

"КРС Хэйлунцзян" обыграл "Химик" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Другой китайский клуб "Ценг Тоу" уступил в овертайме "Звезде".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) - "Рязань" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пилипенко - 8 (буллит), 0:13 - 1:0. Рукин - 4 (Репьях, Карпов), 17:02 - 1:1. Мингалеев - 12 (Арсенюк, Антонов), 49:49 - 2:1.

Вратари: Фомин - Денисов (57:13 - 57:59, 58:21).

"Южный Урал" (Орск) - "Буран" (Воронеж) - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Горшков - 5 (бол., Алешин), 8:26 - 0:1. Дорофеев - 8 (бол., Васильев, Гавриленко), 9:32 - 1:1. Чугуев - 4 (бол., Харькин, Манухов), 35:33 - 2:1. Алешин - 4 (бол., Геращенко), 47:24 - 2:2.

Победный буллит: Гавриленко.

Вратари: Перетягин - Зубарев.

"Химик" (Воскресенск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шутов - 5 (Мухин, Е.А. Орлов), 6:35 - 1:0. Скворцов - 4 (бол., Лебедев, Ху), 16:52 - 1:1. Куваев - 7, 39:52 - 2:1. Новожилов - 4, 55:25 - 2:2. Гарифулин - 5, 63:32 - 2:3.

Вратари: Трушков - Бояршинов.

"Звезда" (Чехов) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дельнов - 3, 0:55 - 0:1. Пешехонов - 12 (Антипов), 7:35 - 1:1. Ячменев - 11 (Полинин, Дельнов), 28:22 - 1:2. Купцов - 2 (Карнаухов, Окулов), 31:45 - 2:2. Окулов - 5 (бол., Карнаухов, Сергеев), 63:26 - 3:2.

Вратари: Лозебников - Печурский.