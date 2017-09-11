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11:06 | Хоккей — ВХЛ

Китов назначен и.о. гендиректора и генменеджером "Кузни"

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Александр Китов назначен исполняющим обязанности генерального директора и генеральным менеджером новокузнецкого "Металлурга", информирует официальный сайт клуба. 

В связи с новым назначением Китов покинул пост тренера "Кузнецких Медведей", который под его руководством весной 2017 года завоевал бронзовые медали МХЛ. Его сменил Алексей Коршков.

Напомним, Китов в сезоне-2004/05 был спортивным директором "Кузни",а  с 2006 по 2008 годы являлся генеральным менеджером "Металлурга".

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/club/news/2038/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Жилина им нужно назначать. Анатолия Леонидовича...)

11:47