Китов назначен и.о. гендиректора и генменеджером "Кузни"

Александр Китов назначен исполняющим обязанности генерального директора и генеральным менеджером новокузнецкого "Металлурга", информирует официальный сайт клуба.

В связи с новым назначением Китов покинул пост тренера "Кузнецких Медведей", который под его руководством весной 2017 года завоевал бронзовые медали МХЛ. Его сменил Алексей Коршков.

Напомним, Китов в сезоне-2004/05 был спортивным директором "Кузни",а с 2006 по 2008 годы являлся генеральным менеджером "Металлурга".