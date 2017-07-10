Касутин стал игроком новокузнецкого "Металлурга"

Новокузнецкий "Металлург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Иваном Касутиным. Срок соглашения с 30-летним вратарем составит один год.

В КХЛ Касутин выступал за такие клубы, как "Нефтехимик", "Спартак", "Ак Барс", "Витязь", СКА, "Торпедо" и "Лада". Всего в лиге на его счету 315 матчей, в которых он одержал 112 побед при проценте отраженных бросков 91,1. Напомним, что в следующем сезоне "Кузня" будет выступать в ВХЛ.