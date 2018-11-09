"Ижсталь" победила "Саров", "Молот-Прикамье" обыграл "Тамбов"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "Ижсталь" в гостях по буллитам обыграла "Саров" (3:2 Б), "Молот-Прикамье" в овертайме победил "Тамбов".

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"Саров" (Саров) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шураков - 2 (Шахворостов, Огиенко), 7:36 - 1:0. Николаев - 1 (бол., Кочуров, Скобелев), 23:32 - 1:1. Кочуров - 4 (Скобелев), 36:16 - 1:2. Забабурин - 3, 42:28 - 2:2.

Победный буллит: Баженов.

Вратари: Мольков - Коробов.

Судьи: Андрианов, Прокуратов.

9 ноября. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Тамбов" (Тамбов) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шингареев - 6 (Воронков), 35:03 - 1:0. Волков - 4 (Васильев), 36:39 - 1:1. Ремов - 3 (Кузнецов, Лебедев), 60:57 - 1:2.

Вратари: Ложкин - Анаркулов.

Судьи: Гордиенко, Иванов.

9 ноября. Тамбов. ЛДС "Кристалл".

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