"Ижсталь" победила "Рубин" и сократила отставание от "СКА-Невы" и питерского "Динамо"

"Ижсталь" победила "Рубин" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Ижевска вышел на третье место, сократив отставание от двух питерских клубов - "СКА-Невы" и "Динамо" - до восьми очков.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Ерохин - 3 (Чистяков), 19:16 - 0:1. Торяник - 2 (Третьяков, Бикмуллин), 21:52 - 0:2. Бадегыев - 1 (Бикмуллин, Рыжков), 24:31 - 0:3. Шантыка - 2 (бол., Далхейсен, Полищук), 30:51 - 1:3. Шантыка - 3 (Полищук), 35:19 - 2:3. Тунхузин - 3 (бол., Далхейсен, Полищук), 48:32 - 3:3. Игнашин - 4 (бол., Миллер, Соренсон), 53:41 - 4:3. Филиппов - 2 (бол., Рыжков), 57:53 - 4:4. Рымарев - 5 (Метальников), 61:05 - 5:4.

Вратари: Смирягин (Полуэктов, 15:29) - Костенко.

"Сарыарка" (Караганда) - "Торос" (Нефтекамск) - 6:4 (1:1, 4:2, 1:1)

Голы: Баранов - 8, 11:50 - 0:1. Валицкий - 7 (Сиксна, Поляков), 12:08 - 1:1. Баранов - 9, 21:12 - 1:2. Сарваров - 3 (Ердаков), 22:51 - 2:2. Валицкий - 8 (Наместников, Поляков), 24:11 - 3:2. Ердаков - 5 (бол., Сарваров, Юксеев), 31:00 - 4:2. Альшевский - 6 (бол., Фахрутдинов, Зиазов), 34:38 - 5:2. Дубровский - 3 (бол., Гришин), 37:33 - 5:3. Зиазов - 4 (бол., Альшевский, Антоновский), 46:20 - 6:3. Возовик - 4 (Дубровский, Голованов), 47:38 - 6:4.

Вратари: Костин - Федотов (Хомченко, 24:11).

"Зауралье" (Курган) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Демидов - 5 (бол., Гильманов, Сумин), 1:43 - 0:1. Князев - 1 (Сандер, Фаст), 5:03 - 1:1. Чиглинцев - 4 (бол., Демидов, Гильманов), 11:29 - 1:2. Первухин - 4 (бол., Муштаев, Железков), 19:58 - 2:2. Муштаев - 1 (Первухин, Железков), 47:56 - 3:2.

Вратари: Загидулин - Хакимов (59:30).

"Рубин" (Тюмень) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Савенков - 3 (бол., Ногачев), 4:45 - 1:0. Баженов - 2 (Моисеев, Панасенко), 22:46 - 1:1. Лапин - 8 (Черников, Вихарев), 47:28 - 1:2.

Вратари: Назаров (58:29 - 59:04, 59:52) - Кононов.