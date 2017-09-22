"Ижсталь" победила "Буран", "Рязань" уступила "Нефтянику"

"Буран" дома проиграл "Ижстали" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другой встрече альметьевский "Нефтяник" в гостях одержал победу над "Рязанью" – 2:1. "Нефтяник" остался на первой строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Буран" (Воронеж) – "Ижсталь" (Ижевск) – 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)

Голы: Веревкин – 3 (Черников, Остроухов), 24:48 – 0:1. Мансуров – 2, 33:01 – 0:2. Луговой – 1 (Маслов), 41:34 – 1:2. Коротеев – 2 (бол., Марковин, Ефремов), 43:35 – 2:2. Лапин – 2 (бол., Вихарев, Веревкин), 53:09 – 2:3. Кочуров – 2 (Хабаров, Никифоров), 54:40 – 2:4. Луговой – 2 (Е. Орлов, Маслов), 58:45 – 3:4.

Вратари: Гайдуллин (59:00) – Долганов.

Судья: Иванов.

22 сентября. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "Нефтяник" А (Альметьевск) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хапов – 2 (Насыбуллин, Хамидуллин), 17:34 – 0:1. Бондырев – 2 (Юртайкин), 25:11 – 1:1. Адамчук – 2 (бол., Чиглинцев), 35:43 – 1:2.

Вратари: Коновалов – Хакимов.

Судьи: Батурин, Гордиенко.

22 сентября. Рязань. ДС "Олимпийский".