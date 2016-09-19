"Ижсталь" и "Торос" одержали домашние победы

"Ижсталь" взяла верх над "Барсом" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другой встрече "Торос" на своем льду выиграл у "Нефтяника", одержав первую победу в сезоне.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Гордеев – 1 (бол., Голованов), 1:42 – 1:0. Пименов – 1, 6:07 – 2:0. Митрофанов – 1 (Котляревский, Капотов), 9:53 – 3:0. Насыбуллин – 5 (бол., Сумин, Ядроец), 22:53 – 3:1. Емелин – 2 (Черных, Капотов), 28:28 – 4:1. Емелин – 3 (Черных), 30:06 – 5:1.

Вратари: Литвинов – Рейзвих (Жучин, 11:02).

Судьи: Бирин, Черезов.

19 сентября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Барс" (Казань) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Моисеев – 1, 8:28 – 1:0. Панасенко – 1 (Воробьев), 23:40 – 2:0. Протапович – 1 (бол., Каштанов, Лучевников), 31:04 – 2:1. Князев – 1 (Иванов, Михайлов), 59:33 – 3:1.

Вратари: Кислицын – Билялов (59:07 – 59:33).

Судьи: Голышев, Демура.

19 сентября. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".