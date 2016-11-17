"Ижсталь" дома обыграла "Южный Урал"

"Рубин" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Молот-Прикамье" (2:1). "Спутник в овертайме одержал победу над "Зауральем" (2:1 ОТ). "Динамо" из Балашихи крупно переиграло "Саров" (5:1).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Рубин" (Тюмень) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Богдановский - 2 (Корабейников, Каменев), 9:46 - 0:1. Сафаралеев - 1 (Попов), 27:48 - 0:2. Дубовицкий - 1 (бол.), 51:12 - 1:2.

Вратари: Петров (58:53) - Франскевич.

Судьи: Мальцев, Смагин.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Зауралье" (Курган) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Жиляков - 7 (Воропаев), 11:03 - 1:0. Дюрягин - 1 (Бутузов), 53:21 - 1:1. Щанкин - 2 (Воропаев, Дубровин), 62:43 - 2:1.

Вратари: Назаров - Гафиуллин.

Судьи: Голышев, Фролов.

"Торос" (Нефтекамск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Капотов - 1 (Гришин, Черкасов), 5:17 - 1:0. Петриков - 5 (Севанькаев), 18:11 - 1:1. Голованов - 8 (бол., Черкасов), 55:15 - 2:1.

Вратари: Федотов - Угрюмов (58:38).

Судьи: Акузовский, Носов.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Южный Урал" (Орск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Моисеев - 5 (бол., Панасенко, Князев), 2:19 - 1:0. А. Иванов - 1 (Кочуров, Купцов), 50:05 - 2:0.

Вратари: Кислицын - Полошков.

Судьи: Батурин, Ермолаев.

"Динамо" (Балашиха) - "Кристалл" (Саратов) - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ефремов - 3 (Сидляров), 1:17 - 1:0. Липанов - 3 (Лесников), 2:32 - 2:0. Власкин - 2 (бол., Шалберов, Кривоножкин), 8:03 - 2:1. Баранов - 9 (Бирюков), 26:50 - 3:1. А. Алексеев - 8, 26:57 - 4:1. Грязев - 1 (бол., А. Алексеев, С. Алексеев), 45:27 - 5:1.

Вратари: Бочаров (Корняков, 53:21) - Сучков (Павлов, 26:57).

Судья: Спирин.

"Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - "Дизель" (Пенза) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Думбадзе - 3 (Бусаров), 6:32 - 0:1. Щегольков - 1 (Тамбиев), 13:25 - 1:1. Карамнов - 6 (Глазков, Шестаков), 34:51 - 2:1. Тамбиев - 3 (п.в.), 59:24 - 3:1.

Вратари: Ложкин - Мотошин (58:46 - 59:24).

Судьи: Андрианов, Зибинин.