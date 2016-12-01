Игроки ТХК пока не собираются уходить из клуба, несмотря на финансовые проблемы

Генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов сообщил, что игроки команды пока не собираются покидать клуб. Ранее хоккеисты обратились с открытым письмом к губернатору Тверской области Игорю Рудене с просьбой о финансовой помощи. Игрокам с сентября не выплачивают зарплату.

- Сейчас ситуация в финансовом плане складывается не очень благоприятная, потому что появились долги по заработной плате, - приводит ТАСС слова Пафифова. - Зарплата была частично выплачена за сентябрь и с этого момента идет накопительный долг. Город всегда при возможности изыскивал средства и по возможности помогал нам. Но сейчас все поменялось, тем не менее ни один человек не хочет из команды уходить.

Честно говоря, что будет дальше, сложно сказать. ТХК - это лицо региона, лицо города Твери, это уже бренд, ребята это доказывают своей игрой. Команда идет на первом месте в ВХЛ, клуб является базовым для сборной страны для участия в Универсиаде.