Игроки ТХК подали иск о банкростве клуба

Игроки ТХК подали иск в Арбитражный суд Тверской области о начале процедуры банкротства клуба, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на гендиректора команды ВХЛ Кирилла Пафифова. Ранее сообщалось, что ТХК может прекратить существование из-за финансовых трудностей.

- Нужно, чтобы официально все это подтвердилось, а официально я никаких документов не получал. Но то, что игроки подали иск о процедуре банкротства, это правда, - цитирует "Р-Спорт" Пафифова. - Нам только обещают, что ситуация выровняется, что команду сохранят, но на самом деле пока ничего не происходит. Все говорят, что и Федерация хоккея России занимается этим вопросом, и правительство Тверской области, но пока мы имеем то, что имеем. ФХР в курсе этой ситуации и обеспокоена тем, что вся Тверская область может остаться без единой профессиональной команды. С 1 января игроки не получают зарплату, об этом знают в ФХР, и в правительстве Тверской области.